Nairobi Viloria aboga distinción entre opinión política y periodismo objetivo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La reconocida periodista y experta en estrategia de comunicación digital, Nairobi Viloria, hizo hincapié en la importancia de distinguir entre el periodismo de opinión y el ejercicio de la ciudadanía al emitir opiniones políticas de manera pública y evidente.

Viloria enfatizó que si bien los profesionales del periodismo tienen todo el derecho de expresar su afinidad por un partido político y de participar en procesos electorales, deben ser conscientes de que hacerlo conlleva la responsabilidad de adaptar su enfoque periodístico.

«Pienso que cuando una persona se expone públicamente a favor de un candidato en particular o promueves a esa persona, ya lo que tienes que hacer es cambiar tu sistema de periodismo porque tú no vas a ser objetivo en tus comentarios, ya que que tú estás inclinado a una parte, entonces no deberías dedicarte a hacer opinión a favor o en contra de la política”, expresó la presentadora de noticias.

Estas reflexiones de Viloria se produjeron durante una entrevista con la coach Lolita Suárez en el programa «Atrévete a Transfórmate», que se transmite a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Viloria reconoció que en la República Dominicana es común que las personas tengan afiliaciones políticas marcadas y participen en el periodismo de opinión, sin embargo, subrayó que es importante distinguir esta práctica del periodismo de opinión genuino, que busca proporcionar análisis imparciales y objetivos sobre asuntos políticos y sociales.

“Si tú estás inclinado a una parte, no deberías dedicarte a entonces a hacer opinión a favor o en contra, pero es lo que más se estila en este país, cada quien es de un partido y hace periodismo de opinión, pero al final eso no es periodismo de opinión, es la opinión de un ciudadano”, enfatizó.