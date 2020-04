Montalvo pide a empresas privadas notificar en tiempo real sobre casos sospechosos de COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante su alocución de este viernes el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, pidió a las empresas privadas notificar en tiempo real sobre los casos sospechosos de COVID-19.

Asimismo, hizo un llamado a los comités provinciales y municipales de prevención y gestión de riesgos, a las organizaciones de la sociedad civil y a toda la población, en general.

“Es muy importante que las autoridades de salud y seguridad tengan información en tiempo real sobre todos los casos de contactos con pacientes positivos, para poder actuar rápidamente”, explicó Montalvo.

Reiteró que todos aquellos que manifiestan síntomas de fiebre, tos y dificultad respiratoria, o han estado en contacto con una persona COVID positivo, deben ser notificados inmediatamente.

“Estas notificaciones deben seguir siempre los cauces formales que hemos establecido. Porque solo conociendo los casos que se dan en cada municipio y en cada provincia podremos preparar bien la respuesta que necesitarán sus habitantes”, recordó el coordinador de la Comisión de Alto Nivel creada por el gobierno para enfrentar la crisis generada en el país por el COVID-19.

El ministro de la Presidencia agradeció, además, a todos los dominicanos por el gran esfuerzo que están realizando.

“Este es el momento en el que estamos aplanando la curva. Sé que para muchos es difícil permanecer en casa, especialmente para los que tienen menos recursos, pero debemos tomar esto con la máxima seriedad”.

A los jóvenes, en particular, les pido que cumplan de manera estricta el distanciamiento social y no subestimen la enfermedad por el hecho de que no pertenezcan al grupo poblacional más vulnerable.

“Les pido que piensen que, incluso si ellos no se enferman de gravedad, todo indica que contagiarán al menos a una o dos personas si contraen el virus. Esas dos personas podrían ser su abuelo o su madre. Parece una posibilidad remota, hasta que ocurre. Y ya hay cientos de testimonios de jóvenes que han tenido que decir adiós a sus seres queridos, porque ellos mismos los contagiaron”.

“Ningún paseo, ninguna chercha, ningún ratito en la calle merece perder una vida”.

