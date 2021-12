“Momentum”, la nueva colección de ropa Temporazzi por la diseñadora dominicana María Valdez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS.-La diseñadora dominicana María Valdez, en el mundo de la moda en Estados Unidos, presenta la nueva colección de ropa marca “Momentum”, con la intención en despedir el año, protagonizada por dorados, negros y brocados.

“Lo que no se mueve no tiene vida, Momentum es una invitación a superar la inercia” dice Valdez, quien reconoce y agradece la acogida que ha tenido la marca entre los consumidores de moda en Nueva York. “Lanzamos Temporazzi en medio de una pandemia global, pero la aceptación ha sido impresionante, es alentador saber que la gente no se detiene y sigue adelante a pesar de la adversidad”, expresó.

www.temporazzi.com es en esta plataforma virtual donde los amantes de la moda pueden adquirir piezas de colección, “Hay cosas que nunca mueren, esa es la mística de Temporazzi para crear armarios con alma propia y de alta calidad, que pueden ir de una generación a otra”.

La moda juega un papel importante en el marco de los eventos sociales más importantes de la historia, grandes marcas han surgido en tiempos difíciles, donde todos piensan en cómo salir adelante, pero siempre bien vestidos.

Biografía:

María Valdez es egresada de la carrera de Diseño de Modas, por el Instituto Tecnológico , con estudios de Artes Plásticas, por la Escuela Nacional de Bellas Artes, y estudios superiores de Historia del Arte Universal, por la Universidad Católica de Santo Domingo, República Dominicana.

