MJ dice ejecuta importantes programas en favor de jóvenes de todo el país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de la Juventud de la República Dominicana está ejecutando una serie de programas sociales, con los cuales fueron impactado de manera positiva 21 mil jóvenes de todo el territorio nacional durante el 2017, sin importar su preferencia política.

Así lo expresó la encargada de esa cartera, Robiamny Balcácer, quien mostró su regocijo por los resultados obtenido con el plan estratégico que ha puesto en marcha.

“Estos nos llena de orgullo, porque podemos celebrar esta semana el Día de la Juventud con resultados palpables que están allí, y que los jóvenes puedan dar fe y testimonio de ello”, expresó Balcácer al ser entrevistada por Elvin Castillo y Nadia Andújar en el programa El Nuevo Diario AM.

Entre los proyectos que ejecuta la institución en la actualidad están el Programa Voluntariado Juvenil, Programa Juventud Despega, Programa Casa Pensión, Proyecto Sabor a Juventud, Casas de Juventud y el programa Agente del Cambio, entre otros.

Balcácer dijo que Agente del Cambio es un programa de becas nacionales e internacionales, “donde no sólo se premia el mérito académico, sino que va justamente a esos barrios vulnerables, donde los jóvenes entienden que no tienen oportunidad porque no tienen un alto índice académico”.

La primera mujer en ser designada al frente de este ministerio agregó que Agente del Cambio impacta los motores que mueven la economía en cada provincia del país, porque está fundamentado en un estudio que se hizo en el cual se determinó cuáles son las carreras que más se necesitan en cada una de estas comunidades.

“Esto significa que son segmentadas las becas que estamos entregando, lo que nos ayuda a resolver la situación que se produce cuando un joven concluye sus estudios y no tiene donde trabajar”, refirió Balcácer.

Sobre casas de Juventud

Durante su gestión, Balcácer también ha puesto en funcionamiento ocho casas de juventud en igual cantidad de provincias, una iniciativa que está consignada en la ley de Juventud desde su creación, “por lo que no es un invento del presidente Medina ni de nosotros”, explicó.

Expresó que las Casas de la Juventud están teniendo un impacto positivo sobre aquellos jóvenes que no tienen trabajo ni estudian, “porque para ellos tenemos un laboratorio tecnológico donde tanto Microsoft como el ITLA están impartiendo formación y capacitación”.

Manifestó que la meta del plan estratégico que está ejecutando es que haya una casa por cada provincia. Dijo que para este año tienen previsto construir ochos casas más.

Se mostró satisfecha con el apoyo que hasta ahora ha recibido este proyecto de parte de los gobiernos locales.

Sobre eliminación del Ministerio de la Juventud

Al ser cuestionada sobre la opinión de algunas personas, de que el ministerio que preside debe ser eliminado, Balcácer manifestó que los que tienen ese parecer desconocen el plan estratégico que están llevando a cabo.

“Hemos impactado a más de 21 mil jóvenes en un año, que dicho sea de paso era de planificación, no de ejecución. Entiendo que si estamos hablando que lo que queremos es espacio para la juventud, no podemos eliminar sus espacios, por el contrario, debemos de fomentarlo más”, explicó la ministra.

Sobre celebración por Día de la Juventud

Sobre la celebración por motivo del Día de la Juventud este miércoles, Balcácer dijo que este año además de los 14 galardones, habrá una sorpresa muy especial para los 42 finalistas nacionales y los 480 provinciales.

Adelantó que en la parte artísticas de la ceremonia estarán actuando Mark B y Techy Fatule, entre otros.

Visita a Persio Maldonado

La ministra aprovechó su visita a las instalaciones de Editora El Nuevo Diario para pasar a saludar al director de este diario, el señor Persio Maldonado Sánchez, a quien le habló de las obras que viene ejecutando al frente de la referida institución estatal.

