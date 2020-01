“Mis 500 Locos”, de Leticia Tonos, apertura este lunes Festival de Cine Global

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La versión 12+1 del Festival de Cine Global de Santo Domingo, la competencia del séptimo arte más importante de la región con residencia en la ciudad de Santo Domingo se inaugura este lunes en la sala Carlos Piantini a las 7:00 p.m. con la presencia cineastas y protagonistas nacionales e internacionales.

El evento que año tras año reúne a directores y productores, tanto en competencia como de la muestra de películas de todas partes del mundo, junto a una nutrida agenda de actividades en torno a la industria del cine. En la apertura diversas personalidades serán reconocidas por sus aportes al desarrollo del cine en el país.

El país invitado de honor es España, quien presenta una contundente propuesta de películas y actividades sobre el cine español. La cita es del 27 de enero al 2 de febrero del 2020 en las salas del Palacio del Cine de Blue Mall, donde se darán cita invitados y expositores que participarán de este magno evento del cine.

Omar de la Cruz, director del festival, indicó que la cartelera y el programa de todas las actividades de la semana están a disposición del público en las redes sociales y web del Festival del Cine Global de Santo Domingo, y además, enfatizó que “en sus móviles pueden descargar la aplicación DRGLOBALFILMFEST y obtener la información completa y actualizada del evento, incluyendo cartelera de películas y programa de actividades de todo el festival”. “Definitivamente ya podemos decir que #TamoEnCine, y con la mejor disposición para seguir trabajando por esta industria que tanto aporta al desarrollo del país”, dijo.

Para este año, De la Cruz sostuvo que el Festival viene con más películas, más documentales, más cortos, más ponencias y más invitados, “y lo cumplimos a cabalidad, esta versión 12+1 que trae más de 104 películas, de las cuales 43 son parte de la competencia, 14 de ellas de manufactura dominicana, y al igual que en años anteriores la competencia es en las categorías de Ópera Prima Ficción, Ópera Prima Documental ”Fernando Báez” y Corto Global”.

El festival sigue comprometido con la proyección y reconocimiento internacional del cine dominicano, es por eso que dos películas de directores nacionales son las que abren y cierran el festival. “Mis 500 locos”, de Leticia Tonos, se proyectará en el acto de inauguración, en el Teatro Nacional; y el broche de oro es con la película “Mosh”, del joven director Juan Antonio Bisonó.

En la mañana de este lunes la agenda de actividades empieza con el evento “Radiografía del Nuevo Cine Caribeño”, en los salones del hotel Intercontinental, un espacio para el encuentro entre cineastas y estudiantes de cine del Caribe. Es una invitación a un debate abierto que tiene el objetivo de unir esfuerzos por y para el cine de la región. Durante toda la jornada también se estará acreditando a la prensa e invitados.

Programa a desarrollar

Apertura Tributo a la Cultura Española: entrada musical.

Xiomara Fortuna interpreta “A Galopar”.

María José interpreta “Santo Domingo”.

Minerba Flores interpreta “Mis 500 Locos”.

Coro Studio Coral dirigido por Nadia Faore, integrado por Isabosh De la Cruz Acevedo, Zoé Lecadre, Nahia Castro Escot, Melina Jiménez, Jesús María Abreu, Ernesto Gerónimo Couloumy, Emily Jiménez, Edward Antonio Pérez, Diego Alejandro Camero Sol, Camilla Sofía González Sención y Evan De la Cruz Acevedo.

Participan en ¨Vida y Cine¨ & ¨A Galopar.

Palabras del Ing. Omar De La Cruz, director FCGD.

Video Recuento De Los 12+1 Años.

Palabras del Sr. Alejandro Abellán, Excelentísimo Sr. Embajador de España.

Palabras del Sr. Manuel Corripio, Presidente Del Comité Asesor FCGD.

Presentación Del Jurado e Invitados Internacionales Presentes.

Leonel Fernández – Manuel Corripio- Guillermo Sención – Alejandro Abellán, Omar De La Cruz – Marco Herrera, Yvette Marichal y Ellis Pérez

*Reconocimiento Francisco Palau a CLARO, por sus aportes y ser Orgullo Empresarial para el desarrollo de la industria cinematográfica.

Palabras del Ing. Rogelio Viesca, Presidente de Claro RD.

*Reconocimiento “Arturo Rodríguez” a PREMIOS PLATINO, Orgullo Hispano en el Séptimo Arte.

Palabras de la Sra. Elvi Cano, directora ejecutiva de EGEDA en Estados Unidos.

*Reconocimiento Global al Programa IBERMEDIA, por los aportes a la Educación e Integración Cinematográfica.

Palabras de la Sra. Elena Vilardell, Directora Ejecutiva de IBERMEDIA.

*Reconocimiento Global al Teatro Nacional, por acoger 12+1 ediciones del evento cinematográfico más importante del país.

Palabras de Niní Cáffaro, Director del Teatro Nacional.

*Reconocimiento “Lidia Bastos” a Desireé Reyes, por su comportamiento ético, humano y profesional, a lo largo de su trayectoria.

Palabras de Desireé Reyes, productora.

*Reconocimiento Camilo Carrau a María Cristina Camilo, Orgullo Nacional del Cine en su labor para el desarrollo de nuestra identidad.

Video María Cristina Camilo.

Palabras de María Cristina Camilo.

*Reconocimiento Global Especial a Julie Gayet, por sus aportes y trayectoria en la industria cinematográfica mundial.

Palabras de Julie Gayet.

Presentación y conversatorio con la directora Leticia Tonos y todo el elenco.

Avances de películas del Festival.

Película de apertura; estreno mundial “Mis 500 Locos”.

