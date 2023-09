Miosotis se alza como la primera dominicana en cantar en el Auditorio Nacional de México

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Miosotis Malagón se convirtió en la primera dominicana y cantante de salsa en presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, constituido como uno de los escenarios más exigentes del mundo.



«Yo estuve en México hace una semana cantando en el Auditorio Nacional, me convertí en la primera artista de origen dominicano en estar en ese escenario, entonces allá cada vez que iba a una entrevista me decían: ¡uy, qué vozarrón!, ¡tú eres una estrella! La estrella de la salsa me bautizaron en México», narró.

Hoy identificada como “La estrella de la salsa”, Miosotis confesó que luego de su salida de la icónica The New York Band, experimentó diversos géneros como cantante solista, pero sólo en la salsa encontró la inspiración que buscaba, por eso su orquesta es mayormente salsera.

“Como artista solista yo soy salsera, porque me compenetré como salsera en el 98 cuando se me pegó la canción El me dijo que era libre, cuando se pegó esa canción la gente quiso oír más salsa y tuve que cantar más salsa, ahí grabé Cómprame”, comentó.

Al ser entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la cantante habló de su más reciente corte promocional titulado “¿Y Qué?”, el cual ha captado la atención del público, debido a las ardientes escenas en las que se observa a la artista.

Pese a no estar acostumbrada a realizar este tipo de videoclip, la compositora dijo que le gustó mucho haber participado en él, porque le permitió explorar sus dotes en la actuación.

“Me gustó mucho hacer este video, porque es la primera vez que hago algo así realmente, mostrando mi faceta de actriz”, comentó.

Remy Núñez

Durante la entrevista también estuvo presente el productor musical Remy Núñez y destacó que, la canción ¿Y Qué?, más que un relanzamiento para Miosotis, sirvió para hacer un homenaje a México por el apoyo que siempre ha brindado a los artistas dominicanos.

«Ya es hora de que la gente entienda que existe una única mujer salsera en República Dominicana», comentó.

Expuso que a pesar de que muchos argumentan que Miosotis no es dominicana, ella se siente quisqueyana y ha puesto por todo lo alto la bandera tricolor.