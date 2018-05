Minou Tavárez afirma PLD trabaja para que Ley de Partidos no se apruebe si no es con padrón abierto

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Minou Tavárez Mirabal, presidenta del Partido Opción Democrática, afirmó este miércoles que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), trabaja para que no se apruebe el proyecto de Ley de Partidos, si no es con padrón abierto.

Afirmó que “uno de los objetivos del PLD es que si no logran salirse con la imposición de la aprobación del proyecto de ley de partidos con el padrón abierto, pues que no haya ley”.

Manifestó que la aprobación de las primarias voluntarias sería la mejor opción para todos los partidos. “Si las primarias son voluntarias, el Comité Político de cada organización decide si son abiertas o cerradas a lo interno del cada partido”, dijo.

“Si se aprueban las primarias, que deben aprobarse primarias y que las mismas sean voluntarias, que sea con el padrón que decida cada partido y que sus resultados sean vinculantes, eso es fundamental en este país”, puntualizó.

Sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, sobre las posibilidades de sacar el tema de las primarias de la Ley de Partidos, si no se logra un acuerdo al respecto. Tavárez señaló que “si todo el resto de la ley estuviera bien elaborado, sino tuviera todas las locuras y falta de sentido común que tiene y sobre todo si la ley tuviera tomando todas las medidas necesarias para que aquí haya democracia y para que los partidos cumplan verdaderamente con su papel, entonces no habría problemas con eso, pero con sacar el tema de las primarias del proyecto de ley no se resuelve el problema porque todo lo demás, entonces sigue quedándose igual”.

Resaltó que es difícil que se apruebe la Ley de Partidos, porque el PLD tiene mayoría y está utilizando esa mayoría para boicotear que se apruebe al menos que sea en las condiciones que ese partido quiere.

