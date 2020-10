Ministros iglesias NY apoyan designación hecha por Trump favor jueza Coney Barrett

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El Presidente de la Organización de Ministros Cristianos de NY y actual concejal en El Bronx, reverendo Rubén Díaz, junto a más de 135 ministros, obispos y pastores, apoyaron la designación de la jueza Amy Coney Barret, hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un documento de prensa, el reverendo Díaz sostiene que: “Como oficial demócrata electo por los residentes del distrito concejal 18 en el condado de El Bronx, como pastor de “La Iglesia Cristiana De La Comunidad” y en nombre de los 139 ministros, pastores y obispos (en su mayoría demócratas), deseamos expresar gratitud, satisfacción y admiración al presidente Trump por el nombramiento de la jueza Coney Barrett.”

Añadiendo: “deseamos públicamente agradecer a usted (Trump) el cumplir con su compromiso de nombrar jueces conservadores, que se dedican a velar, defender y proteger la integridad de la Constitución de los Estados Unidos.”

“Estaremos orando por usted, su familia, miembros de su gabinete y por toda esta nación, para que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, traiga paz, tranquilidad y conduzca el país a mejores pastos, concluye diciendo el reverendo Díaz y demás miembros de las iglesias.”

El presidente Trump confirmó el pasado sábado la designación de la jueza conservadora Coney Barrett, al Tribunal Supremo, para cubrir la vacante que dejó la magistrada Ruth Bader Ginsburg, fallecida el 18 de septiembre, instando a la mayoría republicana del Senado a confirmarla cuanto antes, pese a que los demócratas quieren aplazar el proceso hasta después de las elecciones de noviembre próximo.

A parte del reverendo Díaz, firman los obispos José Martínez, of Pentecostal of God M.I. y actual presidente de Radio Vision Cristiana Internacional; Antonio -Tony- García, to the Hispanic Eastern District of The Church of God Council; Kittim Silva, International Council of Churches of Jesus Christ; además, Santos Román, of Latin American Council of Churches; Manuel Álvarez, of Superintendent Hispanic District of the Assembly of God; Erick Salgado, of Council of Youth Christian Ministry and President of Radio Cantico Nuevo.

Asimismo, Héctor Bonano, president of Confraternidad Líderes Conciliares (C.O.N.L.I.C.O); Abelardo Batista, of the Assembly of Christian Churches; Emiritus Domingo Rodríguez, of the Assambly of Christian Churches; Francisco Santiago, of Alpha and Omega Council of Churches; César Pérez, vice-president Movement of Pentecostal Churches M.I.; Luis Paniagua, of International Alliance of Chaplains and Security Personnel; y Ricardo Guzmán, of Jehovah Shalom Christian Church, entre otros.

También, los reverendos de la Organización del Clero Hispano de NY: Marcos Fuchu, Elliot Vega, Andy Torres, Benny Polanco, Máximo Garica, Rosalina Castillo, Luis Rodríguez, Maritza Mercedes, Abraham Rodríguez, Julio César Cruz, Violeta Tejeda, Felicia Sánchez Valera, Fernando Otero, Franklyn Simpson, Aurelio Rexach, Persido Garces, Fernando Plaza, María Estrada, Heriberto Bierd, Oscar Girón, Karol Hernández y Carlos Osorio, entre otros.

Además, los pastores Leslie Díaz, Lucy Rivera, Daisy Espaillat, Lidabel Hernández y Ámparo López, entre otros.