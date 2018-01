Paliza asegura tiene como tarea organizar el PRM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO,PUERTO PLATA.- El aspirante a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, aseguró hoy que de alcanzar la máxima dirección del partido opositor trabajará de forma ardua en la organización y adecuación de esa organización política a los mejores intereses de la República Dominicana.

Al encabezar un encuentro con dirigentes del PRM en esta ciudad, dijo que lo primero que hará desde la presidencia de ese partido será convocar a un congreso en el que se pueda escuchar a la militancia hacia dónde quiere que el partido vaya, bajo qué preceptos, y después de ese congreso hacer una reforma estatutaria que pueda permitir que el partido tenga una organización mucho más horizontal que vertical.

Paliza, quien con solo 36 años de edad es el senador más joven del país, sostuvo que su proyecto no es de nadie en particular, debido a que dicho proyecto es intergeneracional, “en el que tenemos que abrazarnos todos para tirar hacia adelante una partido que no le pertenece exclusivamente a los perremeístas”.

De acuerdo a una nota de prensa de la oficina del sendor, Paliza aseguró que es una persona que usualmente intenta conciliar, y por tanto siempre ha propugnado por un ejercicio político horizontal, dejando atrás el manejo vertical y unipersonal que siempre se da en la dirección partidaria nacional.

En ese mismo orden, subrayó que cada vicepresidente y subsecretario general del PRM deberá tener una función específica qué cumplir, para lo cual han de crearse nuevos departamentos y un seguimiento día a día de las políticas públicas y las políticas de Estado que se ejercen desde diferentes estamentos y diferentes áreas del quehacer social.

Planteó la elaboración de un branding (proceso de hacer y construir una marca mediante la administración estratégica) que cuando se recorra el país y se vea un local del partido, los ciudadanos lo identifiquen de inmediato que ese es PRM y qué significa el PRM, con colores homogéneos, símbolos y letreros homogéneos.

Paliza añadió que trabajará para descentralizar las funciones de las direcciones municipales y provinciales del PRM, porque, según expuso, la construcción del propio eje de oposición, no puede realizarse desde la capital, se debe hacer en cada rincón del país donde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) esté presente.

