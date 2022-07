“Minions”, enciende la taquilla con un debut de 108,5 millones de dólares

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – Las familias se volvieron locas por los Minions este fin de semana en el cine. “ Minions: The Rise of Gru ” generó un estimado de $108.5 millones en ventas de boletos de 4,391 pantallas en América del Norte, dijo Universal Pictures el domingo. Para el final del feriado del 4 de julio del lunes, probablemente habrá ganado más de $127.9 millones.

La película está en camino de convertirse en uno de los mayores estrenos de la historia para el fin de semana festivo del 4 de julio, un récord que anteriormente ostentaba “Transformers: Dark of the Moon”, que recaudó 115,9 millones de dólares en sus primeros cuatro días de 2011. Incluye proyecciones internacionales, donde “Minions: The Rise of Gru” se está reproduciendo en 61 mercados, su recaudación mundial es de $ 202,2 millones hasta el domingo.

“Es un gran debut”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal. “Está jugando muy ampliamente en América del Norte. Todos los mercados lo están haciendo extraordinariamente bien”.

Este es solo el último de una serie de éxitos de los lanzamientos familiares de Universal, incluido “Sing 2”, que ha recaudado más de $406 millones desde su estreno en diciembre, y “The Bad Guys”, que ha recaudado más de $243 millones. “Minions: The Rise of Gru” sirve como una prueba más de que el público familiar está dispuesto a volver al cine.

“Las familias se sienten muy cómodas llevando a todos sus hijos al teatro”, dijo Orr. “Estos resultados hablan por sí solos”.

“Minions 2” atrajo al teatro a todas las edades, incluso a los más pequeños. Según las encuestas de PostTrak, el 12% tenía menos de 10 años.

“Durante muchos meses existió esa idea de que el público familiar no iba a volver al teatro. Podemos poner eso a descansar”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

El spin-off de la popular serie “Despicable Me” se retrasó dos años debido a la pandemia. La secuela de la película de 2015 “Minions” estaba originalmente programada para estrenarse en julio de 2020. Mientras que muchas otras películas familiares animadas optaron por la transmisión o los lanzamientos híbridos, “Minions”, al igual que “Top Gun: Maverick”, mantuvo el rumbo y esperó el momento ideal para estrenarse solo en los cines. Y como con “Top Gun”, la espera, al parecer, valió la pena.

“Esto se convirtió en un evento. Fue un fin de semana festivo, la fecha de lanzamiento fue perfecta, el marketing fue perfecto”, dijo Dergarabedian. “Y todos sabían que esto solo estaría en los cines”.

El elenco de voces presenta a Steve Carell, retomando su papel de Gru, Alan Arkin, Michelle Yeoh y Julie Andrews como la madre de Gru. Las críticas fueron mixtas y positivas (actualmente tiene un 72 % en Rotten Tomatoes), pero el público se mostró más entusiasta y le dio a la historia del origen de Gru una A CinemaScore.

Universal e Illumination han tenido un enorme éxito con las cinco películas y spin-offs de “Despicable Me”, que datan de 2010 y han recaudado más de $3.7 mil millones en la taquilla mundial.

En segundo lugar quedó “Top Gun: Maverick”, que continúa entregando seis semanas después, agregando otros $ 25.5 millones a su total, que ya superó los $ 1 mil millones. La película de Paramount Pictures todavía se proyecta en 3.843 lugares.

Warner Bros. “Elvis” ocupó el tercer lugar, solo un 39% menos en su segundo fin de semana en los cines. La película de Baz Luhrmann recaudó aproximadamente 19 millones de dólares hasta el domingo, lo que elevó su total nacional a 67,3 millones de dólares.

El cuarto y quinto lugar también fueron para los títulos de Universal con “Jurassic World: Dominion” recogiendo otros $ 15,7 millones y la película de terror “The Black Phone” sumando $ 12,3 millones hasta el domingo.

Mientras tanto, “Lightyear” de Disney cayó aún más en su tercer fin de semana con un estimado de $6.5 millones. Para el lunes, ese total debería aumentar a $ 8,1 millones, lo que eleva sus ganancias acumuladas a $ 106,9 millones.

Bleecker Street estrenó “ La lista del Sr. Malcolm ” este fin de semana en 1.384 pantallas en Estados Unidos y Canadá. La comedia de modales de la era de la Regencia está protagonizada por Freida Pinto y Zawe Ashton como amigos que buscan vengarse de un soltero quisquilloso. El estudio estima que la película tendrá $851,853 al final del domingo y más de $1 millón al final del lunes.

El público también se está poniendo al día con “Everything Everywhere All At Once” de A24, que agregó un estimado de $552,000 de 607 pantallas, a pesar de que también está disponible para alquilar a pedido. El título más nuevo del estudio, “Marcel the Shell With Shoes On”, se expandió a 22 pantallas este fin de semana y se espera que gane alrededor de $308,000 para fines del lunes.

Según Comscore, el fin de semana en su conjunto será uno de los más importantes de la era de la pandemia. Y se espera que el impulso continúe con el lanzamiento de “Thor: Love and Thunder” de Marvel la próxima semana.

Venta estimada de boletos de viernes a domingo en los cines de EE. UU. y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el martes.

1. “Minions: The Rise of Gru”, $108,5 millones.

2. “Top Gun: Maverick”, $25,5 millones.

3. “Elvis”, $19 millones.

4. “Jurassic World: Dominion”, $15,7 millones.

5. “El teléfono negro”, $12,3 millones.

6. “Año luz”, $6.6 millones.

7. “Sr. Lista de Malcolm, $851,853.

8. “Todo en todas partes, todo a la vez”, $551,974.

9. “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, $390,000.

10. “JugJugg Jeeyo”, $318,000.

Relacionado