Miley Cyrus confiesa que “Flowers” es la canción más triste que ha escrito

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tras el éxito que ha sido Flowers de Miley Cyrus, la cantante se convirtió en una de las mujeres famosas que más ha destacado en lo que va del año debido a, precisamente, a este sencillo. Sin embargo, esto sería muy diferente si la canción hubiera sido lanzada con su coro original, pues, según la artista, la letra de lo que hoy se considera un himno empoderador era una muy triste canción de amor.

Durante una entrevista que la revista British Vogue le hizo a Miley, la cantante reveló que el primer sencillo de su disco Endless Summer Vacation no estaba pensado como ahora lo escuchamos en todas las plataformas musicales, sino que más bien era “la canción más triste que ha escrito”.

Recordemos que en Flowers, Miley hizo uso de When I Was Your Man, respondiendo las líneas donde su compositor, Bruno Mars, habla de “su arrepentimiento por no regalarle flores a su expareja, no tomar su mano, llevarla a las todas las fiestas porque era todo lo que ella quería hacer”. Ante esto, la cantante le dice que ella puede comprarse sus propias flores, entre otras tajantes respuestas que lograron que hoy en día sea la canción que miles de mujeres amamos escuchar.

Pero este éxito musical no tendría el mismo sentido de acuerdo con la revista, pues Miley reveló que en la parte del coro, originalmente, la respuesta sonaba más como una canción que decía “Claro, puedo ser mi propia amante, pero tú eres mucho mejor”.

»Lo escribí de una manera muy diferente. El coro era originalmente: ‘Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, pero no puedo amarme mejor que tú».

Aunado a esto, Miley asegura que finalmente cambió el verso dado a que apostó más por un estilo de “supervivencia”, en el que muestra la postura del “miéntete hasta que te lo creas”, de la que señala que “es una ferviente admiradora”.

Tras el éxito que ha sido Flowers de Miley Cyrus, la cantante se convirtió en una de las mujeres famosas que más ha destacado en lo que va del año debido a, precisamente, a este sencillo. Sin embargo, esto sería muy diferente si la canción hubiera sido lanzada con su coro original, pues, según la artista, la letra de lo que hoy se considera un himno empoderador era una muy triste canción de amor.

Durante una entrevista que la revista British Vogue le hizo a Miley, la cantante reveló que el primer sencillo de su disco Endless Summer Vacation no estaba pensado como ahora lo escuchamos en todas las plataformas musicales, sino que más bien era “la canción más triste que ha escrito”.

Fuente: Agencias

Relacionado