Mike Trout llega a los entrenamientos con la mira puesta en la postemporada de Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, TEMPE. — La superestrella de los Angels, Mike Trout , quien sigue siendo uno de los mejores jugadores del juego, dijo el miércoles que ha sido difícil lidiar con las lesiones y no llegar a la postemporada en los últimos años, pero que es optimista de que las cosas mejorarán en 2023.

Trout, tres veces MVP de la Liga Americana y 10 veces All-Star, viene de una temporada de 40 jonrones, pero se limitó a 119 juegos debido a una lesión en la espalda que lo mantuvo fuera de acción durante aproximadamente un mes desde mediados de julio hasta mediados de agosto. Trout, de 31 años, no ha jugado más de 140 juegos desde 2016, y los Angelinos están sumidos en una sequía de postemporada que se remonta al 2014, que está empatado con la racha más larga en las Mayores con los Tigres.

Pero Trout cree que ha encontrado una rutina para mantenerse saludable esta temporada, y está complacido con lo que el gerente general Perry Minasian pudo hacer en la temporada baja, agregando profundidad de calidad a la lista.

“Definitivamente me dejó un sabor amargo en la boca, los últimos años, no estar ahí todo el tiempo y no ganar ni entrar a los playoffs”, dijo Trout. “Tengo 30 años ahora, así que es hora. Con la forma en que Perry y la oficina principal construyeron este equipo esta temporada baja, mejorando mucho, definitivamente es una señal en la dirección correcta. Somos un buen equipo”.

Trout agregó que tenía la corazonada de que el propietario Arte Moreno no iba a vender después de que los Angelinos se mostraran agresivos a principios de la temporada baja, especialmente después de firmar al zurdo Tyler Anderson por tres años por valor de $39 millones, al jugador de cuadro Brandon Drury por dos años. contrato por valor de $ 17 millones y el potencial cerrador Carlos Estévez a un contrato de dos años y $ 13.5 millones.

“Cuando se supo por primera vez que estaba buscando vender el equipo, fue un poco impactante para mí, pero una vez que vi a Perry haciendo movimientos y tratando de mejorar el equipo, lo cual hizo, tuve la sensación de que Arte estaba No va a vender el equipo”, dijo Trout. “Es bueno tener a Arte de regreso, y él estaba comprometido a mejorar el equipo y definitivamente lo ha hecho”.

Trout también reconoció que es una temporada importante con su compañero superestrella Shohei Ohtani listo para convertirse en agente libre. Trout y Ohtani han sido compañeros de equipo desde 2018, pero los Angelinos no han registrado una temporada ganadora en ese lapso.

Trout cree que regresar a la postemporada podría ayudar a que Ohtani se quede con los Angelinos, y hará todo lo posible para ayudar a convencer a Ohtani de que permanezca con el club.

“Voy a hacer todo lo que pueda para mantener a Shohei aquí, seguro”, dijo Trout. “Vamos a salir y tratar de ganar. Realmente no he hablado con Shohei sobre su futuro, pero parece que se lo está pasando bien aquí. Pero han sido seis años juntos y no hemos estado en los playoffs, así que si hay algún año en el que necesitamos llegar a los playoffs, es este año”.

Trout estaba en una posición similar en 2019, cuando se dirigía a su último año antes de la agencia libre y había muchas especulaciones de que dejaría el club. Pero Trout optó por quedarse con los Angelinos, firmando una extensión de 12 años por un valor de $426.5 millones solo unos días antes del Día Inaugural en el 2019.

Trout dijo que en última instancia dependerá de Ohtani lo que crea que es mejor para su carrera, pero señaló que cree que a Ohtani le gusta jugar con los Angelinos.

“Creo que lo más importante es que tiene que hacer lo que cree que es correcto para él”, dijo Trout. “Si él cree que quedarse en Anaheim es el movimiento correcto, debería hacerlo. Si piensa lo contrario, haré todo lo que pueda para ayudar a convencerlo de que se quede”.

Trout dijo que la clave para la temporada de los Angels es nuevamente la salud, especialmente la suya, pero que cree que la profundidad de calidad que la oficina principal trajo en esta temporada baja ayudará a mitigar eso. Trout dijo que su lesión en la espalda quedó completamente atrás y que pudo tener una temporada baja normal además de aumentar su bateo antes de lo habitual para prepararse para el Clásico Mundial de Béisbol.

Trout, el capitán del equipo de EE. UU., tiene previsto dejar el campamento de los Angelinos el 6 de marzo para participar en el Clásico por primera vez en su carrera. Dijo que podría entrar en acción al principio del torneo, pero que está emocionado de jugar.

“Estoy listo para ir”, dijo Trout. “Veremos cómo se siente mi cuerpo. Para todos los que juegan en esto, deben ser cautelosos. Veremos cómo va”.

