Mihail García asegura Danilo Medina está en el momento ideal para impulsar un pacto fiscal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista y experto en compras públicas, Mihail García, aseguró que el presidente Danilo Medina se encuentra en el momento ideal para impulsar un pacto fiscal que haga más eficiente y justa la estructura fiscal de República Dominicana.

“El presidente Medina está en el momento ideal para impulsar un pacto fiscal que permita una estructura fiscal más eficiente, justa y más amigable para los empresarios, para que no haya tantas personas informales, para que haya productividad y competitividad”, expuso el experto en compras públicas en su acostumbrado comentario en El Nuevo Diario en la Noche, que se trasmite de lunes a viernes a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

García sostuvo que esta iniciativa lograría que gran parte de la sociedad dominicana recuerde a Medina, justamente como quiere ser recordado, un presidente que cambió el estilo de vida del empresariado y también del usuario que asiste a los diferentes centros a realizar sus compras.

El analista de El Nuevo Diario en la Noche indicó que el mandatario no tiene la presión propia de una posible reelección y reconoció que en sus dos periodos no aprovechó su popularidad para someter un pacto fiscal que permitiese una mejor retribución de las riquezas.

El joven comunicador expuso que “como ya el presidente Medina ha anunciado al país que no va a una reelección, que no será modificada la Constitución, y que no tiene la presión de gobernar para ganar unas elecciones en términos personales, es el momento para ese pacto fiscal”.

