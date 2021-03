Miguel Núñez: “En caso de embarazo por violación, sería justo que el culpable sea el que pague y no el inocente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El médico y pastor evangélico Miguel Núñez ha rechazado esta semana las tres causales del aborto, considerando que en el caso de los embarazos por violación, el violador debería ser el culpable y la madre sería la responsable de decidir sobre la vida de él, porque “eliminar la vida del bebé no resuelve el dolor de la violación”.

“Si de justicia se trata, en caso de embarazo por violación, sería justo que el culpable sea el que pague y no el inocente. En ese caso, la madre debería decidir sobre la vida del violador y no del bebé. Eliminar la vida del bebé no resuelve el dolor de la violación”, escribió en Twitter.

En las últimas semanas ha habido un candente debate por el tema del aborto, y feministas han instalado un campamentos en los alrededores del Palacio Nacional para exigir la aprobación de las tres excepciones del aborto.

Mientras, otros grupos se han manifestado abiertamente a favor de la vida y rechazando, por tanto, las tres causales.-