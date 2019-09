Melanio Paredes afirma PLD está al borde de una división que le sacaría del poder

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), maestro y economista Melanio Paredes afirmó que la organización oficialista está al borde de una división que le podría sacar del poder.

“El partido enfrenta su desafío más importante en estos momentos, nosotros estamos al borde de una división que nos saque del poder porque ha habido un proceso de confrontación y de antagonismo hasta el punto que los dos sectores que se disputan el poder se rechazan recíprocamente”, expuso el ex ministro de Educación en el espacio Enfrentados que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Paredes sostuvo que la organización política ha quedado a deber al pueblo dominicano en sus Gobiernos y precisó que está dispuesto a enfrentar y pagar esa deuda que se tiene con los sectores más vulnerables y con la clase media.

El ex ministro de Industria y Comercio indicó que el discurso del ex presidente Leonel Fernández que enfoca un proyecto de nación hacia el 2044 no está tocando temas importantes que han surtido efectos en países que han logrado un mejor nivel de desarrollo.

Del mismo modo, dijo que compañeros valiosos con méritos sobrados, buen discurso, pero que dependen de la bendición de un liderazgo y estructura de Danilo Medina, no pudieron calar porque el actual mandatario no puede pasar por osmosis su liderazgo a otro candidato a lo interno de la organización.

Paredes significó que “nosotros representamos la autentica tercera vía, yo estoy tomando lo mejor de Danilo, lo mejor de Leonel para aplicar el programa del partido”.

El dirigente político expuso que los dirigentes que han faltado a la sociedad deben pagar con sus culpas, al tiempo de señalar que porque algunos peledeístas hayan incurrido en inconductas no quiere decir que toda la organización sea corrupta.

