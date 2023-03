Más de 3 mil millones de pesos para un censo inconcluso; hay un descuadre millonario en el informe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presupuesto general para realizar el X Censo Nacional fue de RD$3,044,276,924.41. De esta cantidad se ha ejecutado el 93.21 %, es decir, RD$2,837,600,090.97. Faltan por ejecutarse RD$206,676,833.44.

La ejecución de ese presupuesto está desglosada en un documento emitido por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) a solicitud de Euric Cabrera, encargado de El Nuevo Diario Podcast.

El documento contiene dos cuadros: uno acerca de la ejecución presupuestaria o informe de ingresos y egresos, y otro sobre Procesos de compra.

El informe presupuestario se divide en cuadro grandes partes: Remuneraciones y contribuciones, Servicios, Materiales y suministros y Bienes muebles, inmuebles e intangibles. Cada uno de estos capítulos tiene sus renglones.

Desglose de fondos

Para Remuneraciones y contibuciones se destinaron RD$1,142,134,469.98, de los cuales se han ejecutado RD$946,016,888.82, es decir, el 83 %. Este capítulo se detalla así:

Para «Empleados temporales» se destinó y ejecutó el cien por ciento: RD$167,441,234.03;

Para «Personal de carácter eventual» se ha ejecutado el 79 %, esto es, RD$737,792,985.13 de RD$933,910,566.29;

Se ejecutó todo para el «Sueldo Anual no. 13»: RD$14,094,581.19;

«Compensación servicios de seguridad»: RD$700,000.00, equivalente al cien por ciento;

Para «Contribuciones al seguro de salud» se erogó todo: RD$12,134,611.32;

«Contribuciones al seguro de pensiones»: RD$12,151,725.04, el cien por ciento; y

«Contribuciones al seguro de riesgo laborales»: RD$1,701,752.11, el cien por ciento.

Servicios

Para este renglón, RD$1,229,497,999.54. Aunque el informe dice que se ejecutó todo, no es cierto: se erogaron RD$1,225,026,762.03 de RD$1,229,497,999.54, para un 99.63 %. Faltan por ejecutarse RD$4,471,237.51.

«Servicios telefónicos a larga distancia» consumió RD$42,650.00, el cien por ciento de lo presupuestado para ese renglón;

«Teléfono local»: RD$2,969,643.25, el cien por ciento;

«Servicio de internet y televisión por cable»: RD$183,760,770.54, todo ejecutado;

«Energía eléctrica»: RD$1,117,785.00, todo ejecutado;

«Publicidad y propaganda»: RD$443,465.70, el cien por ciento;

«Impresión, encuadernación y rotulación»: RD$16,627,442.00, prácticamente todo ejecutado;

«Viáticos dentro del país»: RD$787,895,687.07, prácticamente todo;

«Pasajes y gastos de transporte»: RD$38,932,170.00, todo ejecutado;

«Peaje»: RD$417,250.00, todo;

«Alquileres y rentas de edificaciones y locales»: RD$19,104,604.40, todo;

«Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos»: RD$22,255,791.36, todo;

«Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación»: RD$22,211,235.00 de RD$23,831,235.00, un 93 %;

«Reparaciones y mantenimiento menores en edificaciones»: RD$16,211 de RD$20,000.00, para un 81 %;

«Mantenimiento y reparación de equipo de comunición y audiovisuales»: RD$864,767.57 de RD$1,067,905.00, el 81 %;

«Servicios técnicos y profesionales»: RD$23,171,417.72 de RD$25,691,418.00, el 90 %; entre otros apartados.

Materiales y suministros: RD$140,846,032.30 de RD$143,383,795.88, esto es, el 98 %.

«Alimentos y bebidas para personas»: RD$3,195,540.00, ejecución casi total;

«Madera, corcho y sus manufacturas»: RD$113,280.00, todo ejecutado;

«Acabados textiles»: RD$11,605,014.00, el cien por ciento;

«Prendas y accesorios de vestir»: RD$32,560,132.00, todo;

«Papel de escritorio»: RD$301,153.50 de RD$414,650.00, o sea, el 73 %;

«Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática»: RD$14,088,606.82 de RD$16,023,273.00, un 88 %;

«Útiles de cocina y comedor»: RD$815,828.16 de RD$875,660.00, un 93 %;

«Repuestos»: RD$632,319.30 de RD$674,400.00, el 94 %.

Hay otros apartados cien por ciento ejecutados.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles: RD$529,260,659.01, ejecutado en un 99 %.

«Muebles, equipos de oficina y estanterías»: RD$2,852,322.00, ejecutado en su totalidad;

«Equipos de tecnología de la información y comunicación»: RD$506,424,119.18;

«Electrodomésticos»: RD$151,402.23, el cien por ciento;

«Obras para edificaciones no residencial»: RD$884,012.65 de RD$4,420,064.00, para un pírrico 20 %.

Procesos de compra

El segundo cuadro muestra los «Procesos de compra» para la realización del censo.

Según el documento de la ONE, para ejecutar el censo se realizaron 60 procesos de licitaciones para adquirir bienes y servicios. No se indica el monto particular de cada licitación.

Entre esas licitaciones, figuran estas: «Adquisición e instalación de inversor de 2.5 kilos con baterías para el Centro Logístico de censos (almacén) entrega inmediata», marcada con el no. ONE-UC-CD-2022-0197;

«Adquisición de etiquetas adicionales para identificación de viviendas censadas», no. ONE-UC-CD-2022-0184;

«Adquisión de insumos para impresora de carnet a utilizar en el XCNPV-2022»;

«Adquisición de perforadoras para carnets de identificación para el XCNPV-2022»;

«Adquisición material gastable de oficina para ser utilizados en el XCNPV-2022».

¿Y los resultados?

Las autoridades han dicho que en el primer tremestre de este año saldrían los primeros resultados. El primer trimestre ya está culminando. Se espera un margen de error muy importante: muchas personas no fueron censadas.

