Martha Rivera-Garrido pondrá a circular nueva edición de “He olvidado tu nombre”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La escritora dominicana Martha Rivera-Garrido pondrá a circular la segunda edición de su novela “He olvidado tu nombre”.

El evento tendrá lugar en la Galería de Arte Contemporáneo Lyle O. Reitzel, ubicada en la Gustavo Mejia Ricart esquina avenida Abraham Lincoln, Torre Piantini , suite 1 & 2A, el miércoles 7 de febrero de 7:00 a 9:00 p.m.

La autora define “He olvidado tu nombre” como una novela finisecular, que narra la vida y el pensamiento de su generación.

La obra ganó en 1996 el Premio Internacional de Novela Casa de Teatro, siendo traducida al inglés por la profesora Mary Berg, de la Universidad de Harvard y publicada en esta lengua por la editorial White Pine Press, con el título de “I´ve Forgotten your Name”, en el año 2004.

Esta segunda edición bajo el sello de Ediciones Cielonaranja, fue impresa en Editora El Nuevo Diario.

Rivera-Garrido es autora de las siguientes publicaciones:

-20th Century, aún sin título en español y otros poemas. Ediciones Armario Urbano, Santo Domingo, 1985.

-Transparencias de mi espejo (poemas). Editora Búho, Santo Domingo, 1985.

-Geometría del vértigo (poemas). Editora El Nuevo Diario. Santo Domingo, 1995.

-He olvidado tu nombre (novela). Ediciones Premio Casa de Teatro, Santo Domingo, 1997.

-I´ve forgotten your name (novela). White Pine Press, Boston, E.U.A., 2004.

-Mi rumor. Disco que recoge sus poemas en audio. Serie Poetas en Sus Propias Voces, sello Patín Bigote, Santo Domingo, 2002.

– Enma, la noche, el mar y su maithuna… (proemas). Editora El Nuevo Diario, Santo Domingo, 2013

– Albabeto de Agua, Obra poética reunida, editado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana

– Enma e alti frammenti, Editora Arcoiris, Italia.

Cuenta además con una vasta bibliografía pasiva, que incluye su presencia en numerosas antologías y libros de texto y de crítica, dominicanos y extranjeros como los siguientes:

-Reunión de poesía, Poetas de la Crisis. Miguel de Mena. Ediciones de la Crisis, Santo Domingo, 1985

-Sin otro profeta que su canto: Antología escrita por Dominicanas. Daisy Cocco de Filippis, Biblioteca Taller, Santo Domingo, 1985.

-Antología histórica de la poesía dominicana del siglo XX, 1912-1995. Franklin Gutiérrez, Ediciones Alcance, Nueva York, 1995

-Santo Domingo: Su poesía. Miguel De Mena, Ediciones Cielo Naranja. Santo Domingo-Berlín,

-Juego de imágenes. La nueva poesía dominicana. Frank Martínez y Néstor Rodríguez. Edición Isla Negra/ Hojarasca, Santo Domingo, 2001).

-Respiro del ritmo. Imágenes, cuentos, músicas dominicanas. Danilo Manera. Stampa Alternativa, Roma 2002.

-La poesía de mujeres dominicanas a finales del siglo XX. Esther Gimbernard González. The Edwin Meller Press, LTD, Lewiston, New York, 2002.

-Onde, farfalla e aroma di caffè. Storie di donne dominicane. Antología de narradoras dominicanas. Danilo Manera. Edizioni Estemporanee de Roma. 2005, SANTO DOMINGO.

-Puente de palabras. Compilación de Poesías Costarricenses y Dominicanas. Mario Ulate, Alexandra Meléndez, Basilio Belliard. Ediciones Ferilibro, Santo Domingo, 2006.

-La ciudad en nosotros: (la ciudad en la poesía dominicana). Soledad Álvarez. Ediciones Secretaría de Estado de Cultura, Santo Domingo, 2008

-Máscaras de Orfeo. Poesía Brasileña y Dominicana. Floriano Martins y Basilio Belliard. Ediciones Secretaría de Estado de Cultura, Santo Domingo, 2009.

-Quedar en lo cantado: Selección de poesía contemporánea dominicana y argentina. Florencia Castellano y Basilio Belliard. Editorial El Fin de la Noche, Buenos Aires, Argentina, 2009.

-Cantos del aire. Antología bilingüe (español- italiano) de poesía dominicana. Emanuel Bettini, Ediciones SM, Roma, Italia.

– 17 poeti della Repubblica Dominicana. Traducción del italiano Emilio Cocco. Quaderni di Poesia, 2012.

Sus publicaciones han sido objeto de numerosas tesis universitarias y ensayos. Entre los autores que han escrito sobre la obra de Martha Rivera-Garrido destacan Marcio Veloz Maggiolo, Rei Berroa, Pedro Granados, José Rafael Lantigua, José Mármol, Manuel García Cartagena, René Rodríguez Soriano, Aída Bonelly de Díaz, Sanyia Flaviá, Soledad Álvarez, Enriquillo Sánchez, David Álvarez, Emilia Pereira, Clodomiro Moquete, Mary Berg, Manuel Salvador Gautier, Esther Gimbernard, Eduardo Gautreau De Windt, Chiqui Vicioso, Carlos Francisco Elías, Miguel De Mena, Gregory Zambrano, Fernando Cabrera, José Alejandro Peña y otros.

Tiene una columna de opinión en El Nuevo Diario Digital y también en el internet se encuentran su blog, Su Boca es su Medida, de WordPress, así como una página de autora en Facebook donde se mantiene permanentemente publicando en línea.

En el año 2014 rompió el record para la lectura y reproducción de un texto en español en la internet, No te enamores de una mujer que lee… el cual ha sido traducido a casi todos los idiomas conocidos.

