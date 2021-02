Marina Cap Cana es seleccionada como No. 1 del mundo para pesca deportiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CAP CANA.- Marina Cap Cana ha sido seleccionada como la #1 para pesca deportiva en todo el mundo durante el 2020. Esta selección ha destacado los logros en aspectos diversos tales como, el número de peces, la variedad de especies picudos (el marlin azul, marlin blanco, pez vela y pez espada), el tamaño promedio de los peces, los informes de pesca de la temporada y su duración, así como el número de barcos que pescan.

Un comunicado de prensa indica que el reconocimiento otorgado por la organización Billfish Report, destaca el arraigo y posicionamiento adquirido a lo largo de los años por Marina Cap Cana, siendo seleccionada de manera preferencial como destino de pesca por pescadores nacionales e internacionales, en especial el mercado norteamericano amante de la pesca deportiva.

Silvano Suazo, director de Marina Cap Cana, expresó que “es la primera vez que somos seleccionados como lugar No. 1 de pesca, ya que, en el 2019 estuvimos en la posición No. 9, en el 2017 en la No. 4 y en el 2016 fuimos el No. 2 del mundo. Este reconocimiento contribuye a posicionar e incentivar el turismo náutico y de pesca deportiva en la República Dominicana. Esto es una misión ardua que llevamos a cabo junto a todo un equipo, y que nos permite dinamizar el sector, la economía del país y de la zona”, puntualizó.

Acorde a los números suministrados, el 2020 registró la mejor pesca que se haya visto en esta área, con capturas relevantes de Blue Marlín y aunque con un volumen menor de botes, la cantidad de peces liberados fue de gran superioridad. Los reportes de liberaciones acumuladas registran un total de 2,063 de 3,188 vistos, con una marca promedio de más de 10 marlíns liberados diariamente, superando Marina Cap Cana su propio récord establecido en años anteriores.

Ubicada en el corazón del Caribe, Marina Cap Cana es reconocida por sus sobresalientes números en liberaciones de ambas especies. “Lo hemos reiterado muchas veces, Cap Cana es uno de los mejores destinos de pesca de Marlín azul, especie que está presente todo el año en esa zona, junto con el Marlín blanco. Esta ha sido la mejor pesca de Marlín Azul en el Atlántico y la mejor pesca de esta especie en el mundo, durante el 2020”, destacó el reporte de Billfish.

Con su modalidad de pesca fomentada y regida de captura y liberación, Marina Cap Cana favorece de manera sostenida la preservación de las especies marinas de pico, protegiendo a su vez el impacto ambiental. Para el 2021, Marina Cap Cana tiene en agenda la celebración de los torneos Caribbean White Marlín en el mes de mayo y el Cap Cana Classic en octubre.

La ciudad destino Cap Cana junto a su Marina, ofrecen a los pescadores y sus familias un entorno atractivo y seguro, con múltiples amenidades, que les permite disfrutar plenamente de su estadía en un entorno paradisiaco.