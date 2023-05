Mariano Abreu pregunta si HM lanzaría bombas lacrimógenas a moradores secuestraron iglesia en demanda de carretera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y asesor de imagen Mariano Abreu señaló que los ciudadanos entienden muchas veces que la única forma que tiene de alzar su voz es hacer protestas pacíficas y, en ese sentido, criticó por segunda ocasión que el exmandatario Hipólito Mejía dijera que lanzará bombas lacrimógenas a los partidos políticos que se lancen a las calles, en protesta por la resolución de Junta Central Electoral (JCE).

Consideró que el pronunciamiento de Mejía “estuvo mal”, y cuestionó cómo respondería el exmandatario ante el caso de unos moradores de la provincia San José de Ocoa que secuestraron una iglesia como forma de protesta por el arreglo de la carretera Naranjal-Parra.

“Yo le pregunto al expresidente de la República si entonces la orden va a ser que a esa iglesia, donde hay manifestantes pacíficos que están exigiendo el arreglo de una carretera tan importante como esa le van a responder con bombas lacrimógenas”, cuestionó.

Señaló que situaciones como la pandemia de la covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania han traído una crisis mundial en la que se ven afectada República Dominicana y como consecuencia muchos dominicanos consideran que algunas de sus conquistas no se evidencian en la actual coyuntura, por lo que también se han venido movilizando.

Dijo que los ciudadanos, tanto los que están organizados en partidos políticos como los que no, tienen derecho a manifestarse y exigir que los escuchen, porque eso es la democracia, permitir que las personas manifiesten sus opinión aun sean distintas.

También aseguró que su opinión no está sesgada por pasiones políticas porque no es del partido de gobierno ni de la oposición, además, no tiene su cerebro “alquilado” y puede hablar con propiedad.

El comunicador calificó el pasado jueves como “desacertadas” las declaraciones de Mejía y que, incluso, enfrentan a la democracia y el derecho a disentir que tiene cada ciudadano.

