Margarita y Leonel de la mano en la recta final

El enfrentamiento en pos de la hegemonía partidaria entre Danilo y Leonel obnubiló la cúspide del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para consensuar la mejor opción presidencial de mayo 2020, que sin duda lo es la Dra. Margarita Cedeño. ¿Por qué ella?: por ser una persona de alta calificación en su desempeño profesional, por su excelente aval como servidora pública, por poseer una alta valoración y simpatía popular y, sobre todo, por su comprobado liderazgo, su apego a la institucionalidad, su naturaleza conciliadora y su mejor posicionamiento conciliador entre ambos líderes…

Doña Margarita está convencida de que su abstención al ruedo de las primarias de su partido no opaca el brillo de su liderazgo ni la simpatía de su pueblo para delegarle la representación en el gobierno dominicano en el momento preciso; porque las personas que la aprecian reconocen, en su incómoda decisión, una actitud de prudencia, comedimiento, lealtad, amor… su resiliencia… Nosotros, que no nos hemos mantenido ajenos a tales obstáculos suyos, no obstante, percibimos que la gente se ha mantenido en vilo, a la espera de escuchar su voz en estos momentos trascendentales del PLD…

De lo que se trata es de preservar la imprescindible unidad de cara a mayo venidero y por siempre. Por lo que Doña Margarita revertirá el vaticinio de su “ganar, ganar” al candidato que mejor representa la unidad peledeísta, que lo es sin duda alguna el Dr. Leonel Fernández, por su liderazgo político y por su probada vocación de servidor público frente a las aspiraciones de Gonzalo Castillo. Dice el refrán que más vale un viejo conocido que un “nuevo” por conocer. Al presidente Danilo Medina, el jefe de ella, no habría de disgustarle una decisión suya en tal sentido. Al fin y al cabo, es su esposo y se trata del momento decisivo…

Vale recordar que el impase Danilo-Leonel tomó cuerpo con la amenaza de una rehabilitación congresual del presidente Danilo Medina que, en principio, amenazaba con miras a las presidenciales del 2020 y que, tras la oposición a la misma de la corriente leonelistas, sectores de la sociedad civil e incluso de reacciones internacionales, finalmente Danilo tuvo que desistir a tales aspiraciones, por lo menos para el 2020; aunque no así renunciara a cerrarle el camino al Dr. Leonel Fernández con la amenaza de echarse al hombro, con los medios de que dispone, al señor Gonzalo Castillo.

Mas, cuales fueran las razones de su decisión en no ir, vemos toda una expectativa de medio país en torno a cuál será su decisión en estos momentos culminantes en que se espera una señal clara suya sobre la aguerrida campaña para las primarias del PLD. Sus simpatizantes están ahí, a la espera de “la señal de Margarita”. Ello habla por sí solo de la importancia de su aparición en el ruedo político…

De manera que estamos seguro de que la indiferencia, en estos momentos coyunturales, no va con ella, y menos en su calidad de peledeísta. Por lo tanto, ha llegado el momento de que ella, Doña Margarita, se pongo unos jeans, una camisa arremangada y su gorra morada, sin descuidar sus altas responsabilidades en la Administración Pública, y salga al proselitismo junto a Leonel. De ese modo romperá el vaticinio del “perder, perder”. Porque con su presencia bastará para que se incline la balanza de modo definitivo a favor de su esposo en pos de que reine la unidad peledeísta, garante de la paz social y el progreso en nuestro país.

Por Ramón Nina T.

Anuncios

Relacionado