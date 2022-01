Margarita sobre posible privatización de Punta Catalina: Un bien del Estado no puede ser una oportunidad de negocio

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, cuestionó este miércoles el fideicomiso creado para gestionar la central termoeléctrica de Punta Catalina, expresando que el contrato sometido al Congreso con esos fines no protege el bienestar de la nación.

“Un bien del Estado no puede ser una oportunidad de negocio. No objeto la figura del fideicomiso, puede que sea la mejor manera de administrar Punta Catalina, habrá que verlo. Sin embargo, el contrato sometido al Congreso no refleja la necesidad de proteger los intereses del país”, manifestó Cedeño a través de su cuenta de Twitter.

La exfuncionaria enfatizó que Punta Catalina es un patrimonio del pueblo dominicano y que su construcción ha sido indispensable para la transformación del país.

Cuestiono la falta de transparencia e información con la que se ha precipitado este contrato y reclamo la necesidad de un debate con todos los datos, términos y condiciones sobre la mesa. — Margarita Cedeño (@margaritacdf) January 19, 2022

“No vamos a construir prosperidad sin el suministro de energía eléctrica necesario. Desde el @PLDenlinea apostamos a Punta Catalina y le cumplimos al país”, añadió la también precandidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana.

Asimismo, Cedeño cuestionó “la falta de transparencia e información con la que se ha precipitado este contrato” y pidió la realización de un debate “con todos los datos, términos y condiciones sobre la mesa”.

La política dijo que la energía es un bien estratégico del Estado, por lo que propugna para que se gestione eficazmente “un patrimonio de todos, una infraestructura necesaria para el progreso, con apego a las Leyes sobre transparencia, Compras y Contrataciones, Acceso a la Información, Contraloría y Cámara Cuentas”.

Lo que dice el Gobierno

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, recalcó este miércoles que el fideicomiso creado para gestionar la central termoeléctrica de Punta Catalina es de titularidad pública.

En ese sentido, Vicente subrayó que el fideicomiso es público, el comité técnico del mismo será nombrado por el presidente de la República, con lo que será público, y los beneficios que genere la central irán destinados a la cuenta única del Tesoro.

Las declaraciones del ministro van en la línea de lo expresado el martes por el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, que leyó un comunicado oficial en el que recalcó que Punta Catalina siempre será pública.

“El Gobierno dominicano garantiza a los ciudadanos que Punta Catalina es y seguirá siendo 100 % propiedad pública”, afirmó Figueroa al leer un comunicado oficial.

Fundación Justicia y Transparencia (FJT) dijo el lunes que ha entregado un informe al Senado en el que cuestiona el contenido del contrato del fideicomiso, por contener supuestas “violaciones” a la Constitución, así como indicios de privatización.

