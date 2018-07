Margarita Cedeño reconoce 347 jóvenes en octava Olimpíada de Lectura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La vicepresidencia de la República y la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD) premiaron este miércoles a los ganadores de la octava edición de la Olimpíada de Lectura Profesor Juan Bosch, una iniciativa de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien encabezó el acto.

Con el tradicional concurso la vicemandataria persigue desarrollar en los participantes las habilidades de lectura y escritura, así como promover los valores éticos del ilustre maestro. Los concursantes también leyeron obras de Virgilio Díaz Grullón, Pedro Peix, Jeannette Miller, René del Risco Bermúdez y otros importantes escritores nacionales e internacionales.

En esta versión participaron 347 estudiantes, quienes analizaron 181 cuentos y completaron dos mil 229 lecturas de los mismos en visitas supervisadas por profesionales durante un mes en las salas La Biblio de [email protected] Niñ@s y Mi Espacio, de la BIJRD. Los seleccionados recibieron medallas, computadoras portátiles y tabletas electrónicas.

En la actividad, realizada en el auditorio La Trinitaria de la BIJRD, la directora de ese centro cultural, Dulce Elvira de los Santos, indicó que el mejor legado que se le puede dejar a la futura generación son los conocimientos que se adquieren a través de la lectura.

“Nos sentimos realmente sorprendidos por la calidad de los jóvenes participantes, cómo se esforzaron, relacionaron lo leído con el momento que le toco vivir a Juan Bosh y con el momento actual”, sostuvo.

De su lado, la niña Ruth Yva Kens Paul, de ocho años, quien tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento, manifestó que participar en esse concurso le pareció emocionante y divertido, debido a que aumentó su amor por los libros.

“Además de las historias que tienen los cuentos aprendí a compartir con mis compañeros, a ser más amable, obediente y a cuidar el medioambiente. Cuando alguien me pregunta por qué me gusta leer digo: me gusta leer porque aprendo, es divertido y alcanzo más conocimientos”, indicó.

En la categoría que comprende edades de siete a nueve años de la sala La Biblio de los Niñ@s, los vencedores del primer, segundo y tercer lugar fueron Ruth Yva Kens Paul, Esther Coral Estrella Catillo y Hailey Anaya Acosta Rojas.

En edades de 10 a 12 años resultó ganadora del primer lugar María Victoria César Taveras; mientras que el segundo puesto recayó sobre Marielis Calderón, y el tercero en Yleander Plasencia Mejía.

En el renglón juvenil, de 13 a 15 años, resultaron vencedores Asys Brito, primer lugar; Anabella Pellerano, segundo; y en el tercer puesto fue para Braulio Caraballo. Los jóvenes María Gabriela Mañón, Isaac Vicente y Yanery de la Cruz Suero obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar respectivamente entre los que tienen de 16 a 18 años. Ruth Yva y María Gabriela pronunciaron discursos en nombre de sus compañeros.

