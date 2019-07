Manny Acta dice que su anhelo es volver a dirigir en MLB; se reúne con periodistas en SPM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORIS.- El vicepresidente de operaciones de béisbol, Manny Acta, aseguró este miércoles que en su mente sigue el volver a dirigir a Grandes Ligas, por lo que si le llaman y le dan una propuesta él tiene un buen sustitutos.

Dijo que nunca ha dejado de pensar en volver a dirigir, por lo que los directivos de las Estrellas Orientales tienen eso claro.

Acta habló este miércoles ante la prensa en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad, donde trató temas variopintos.

“La verdad es que nunca he dejado de soñar. Siempre he querido volver a dirigir en Grandes Ligas, no obstante, si me llaman y me dan el puesto yo creo que tengo mi sustituto. Creo en la sapiencia de Félix Peguero, él puede seguir el rumbo del equipo”, declaró Acta.

La última vez que Acta dirigió en Grandes Ligas fue en el 2012 para los Indios Cleveland. Actualmente, el nativo de Consuelo es coach de banca de los Marineros de Seattle.

Entre otros temas, Acta habla sobre el próximo draft de novatos que será efectuado para el mes de septiembre.

“Hoy (este miércoles) estuvimos trabando todo el día sobre un posible draft para nuestro equipo. El sorteo es rico en talento, por lo que en las primeras rondas buscaremos un campo corto”, puntualizó.

Dijo que es difícil ver al Bebo “Fernando Tatis Jr.” con el uniforme de las Estrellas, ya que ha tenido un buen arranque con San Diego “por lo que no creo que ellos se van dar autorización al inicio de la temporada de Lidom”, añadió. “Tenemos también mente importar un campo corto”.

Agregó que han planificado importar 10 jugadores, 6 lanzadores y 4 de ofensiva. “Tres de lanzadores derecho y tres zurdos”.

Subrayó que a él le gustaría que las Estrellas sea una franquicia de modelo, por lo que ha pensado junto a la directiva reconstruir parte del Estadio Tetelo Vargas.

“No he dicho que sea para esta temporada, pero creo que eso debe pasar antes de tres años. Por eso pedimos una mano amiga del Estado y el sector privado. Queremos agrandar el aforo del Estadio Tetelo Vargas. Vamos a iniciar un proceso con el parqueo”, explicó.

Indicó que “lo ideal es que se haga una remoción por todo lo alto y se hará todo lo posible por lograrlo”.

Comentó que hará una rueda de prensa semanal con los periodistas que cubren la fuente del estadio Tetelo Vargas. “Yo mismo daré la cara a los periodista, ganemos o perdemos, aquí estaré como lo he hecho los últimos años, primero con el Licey y luego con las Águilas”.

Sobre Tatis padre, Acta dijo que él estará con el equipo verde hasta que él quiera “si en algún momento quiere venir a la gerencia, bienvenido sea. Fernando es un hombre de nosotros, de San Pedro y de las Estrellas”, asegura.

Pavel Aguiló, vicepresidente ejecutivo de las Estrellas declaró que el equipo verde tiene “todos los recursos para poner un plantel a la altura. Los dueños han dado el ok para que nosotros trabajemos y poner este trofeo aquí en San Pedro de Macorís”, sostuvo.

Las Estrellas Orientales ganaron la temporada pasada, luego de quitarle del camino a los Toros del Este.

