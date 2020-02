Magistrado califica de maliciosas e interesadas declaraciones de Rafael Núñez sobre su renuncia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El magistrado titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes de alta Tecnología, Iván Feliz, afirmó son maliciosas, espurias e interesadas las declaraciones del vocero del expresidente Leonel Fernández, Rafael Núñez, de que habría renunciado a su cargo por negarse a intervenir teléfonos de políticos de la oposición.

“Señor, su elucubración falaz realmente me molesta. Las afirmaciones que usted hace son maliciosas, espurias e interesadas”, le respondió Feliz a Núñez a través de su cuenta de Twitter, la misma vía por donde habló el último.

El magistrado reiteró que no le han pedido intervenir ningún teléfono, por lo que es totalmente falsa la afirmación del comunicador.

En tal sentido, le pido encarecidamente que no “lo use en sus delirantes y malsanos propósitos, y le advirtió “que se retracte de la FALSA INFORMACIÓN que ha vertido en su cuenta, por la misma vía o, aténgase a las consecuencias”.

— Iván Féliz (@ivfv10) February 21, 2020