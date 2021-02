Madre dominicana pide ayuda comunitaria para trasplante de riñón de su hija

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La madre dominicana Lourdes Mary Bisonó, está pidiendo la ayuda de la comunidad para conseguir donantes y trasplantar un riñón a su hija, Shalys María Peña Bisonó de 24 años de edad, quien también padece de varias complicaciones debido a la enfermedad.

La señora Bisonó, nativa de Santiago de los Caballeros dijo que su hija lleva 13 años padeciendo de las afecciones y está ingresada en el hospital Mount Sinai de El Bronx, conectada a equipos que la mantienen con vida, aunque si no se le hace el trasplante a la brevedad, podría morir.

“Llamo a la comunidad a que me ayude con mi hija, que llevamos 13 años batallando con este problema. Tengo mucha confianza en Dios pero también soy una madre que está sufriendo mucho al ver a mi hija tendida en un hospital”, agregó.

Explicó que el largo sufrimiento de Shalys comenzó con lupus y ninguno de los dos riñones le funcionan, el corazón solo funciona en un 25%, le han dado tres ataques de epilepsia, tiene agua en los pulmones, ascitis (agua en la barriga) y muchísimas complicaciones más, como la cadera por lo que puede caminar.

La madre fue diagnosticada con un cáncer en el páncreas y en octubre 2020 sufrió un ataque cerebral por lo que tiene que ayudarse con un caminador (Walker) para poder moverse.

“Necesitamos al menos un riñón y yo no se lo puedo donar, porque a raíz de todo esto, cuando se lo iba a donar y le quería salvar la vida, ella me la salvó a mí, porque cuando me descubrieron el cáncer y el 28 de octubre sufrí me dio el derrame cerebral, ya no puedo hacer nada, y por eso, pido la ayuda de la comunidad”, explicó.

El ataque se lo produjo un aneurisma que tenía en el cerebro.

Dijo que tres donantes la han llamado pero ninguno son compatibles con el metabolismo de Shalys.

“Los médicos dicen que hay una lista muy larga de enfermos de riñones a la espera de donantes y por eso es que estoy haciendo este llamado a la comunidad, porque si encuentro un donante, le hacen el trasplante enseguida”, añadió la señora Bisonó.

“Tiene aproximadamente un mes ahora interna pero ella dura más tiempo en el hospital que en la casa”, dijo.

Dramático mensaje de Shalys

La joven envió un dramático mensaje en las redes sociales explicando su padecimiento y también pidiendo el apoyo comunitario en el que dice que espera ser suficientemente bendecida para recibir el trasplante.

“Estoy aquí para contar mi historia con la esperanza de ser lo suficientemente bendecida para recibir un trasplante de riñón. He tenido lupus desde que tenía 13 años, ahora tengo 24. En 2015, mis riñones comenzaron a fallar. Dos años después, el 13 de junio de 2017, terminé en coma después de tener múltiples convulsiones, toser sangre y tener líquido en los pulmones. En ese momento mis riñones estaban completamente quemados. Los médicos le dijeron a mi mamá que preparara todo para el funeral”, escribió la joven en el mensaje.

“Si crees en Dios, reza porque no se ve bien… mi mamá no se rindió conmigo aunque se paró en esa habitación y oró en mi cuerpo todos los días durante dos meses seguidos”, relata.

“Dos meses después me desperté gracias a las oraciones de todos y la fe en mi recuperación. Me desperté con un tubo en la garganta y un catéter en el pecho para diálisis. Mi cuerpo estaba débil y tuve que aprender a caminar de nuevo también (HOMBRE FUE DIFÍCIL)… nada volvió a ser igual después de eso. Pero me mantuve fuerte y me esforcé todos los días para volver a salir”, narra Shalys.

“Un año después comencé a acumular líquido en mi abdomen llamado ascitis. No tenía ni idea durante tres meses, pero investigué un poco y me diagnostiqué porque los médicos pensaban que estaba hinchado y estreñido… sabía que algo andaba mal. De ninguna manera mi barriga puede ser tan grande por el estreñimiento. Por lo general, las personas con problemas hepáticos lo padecen, pero también las personas con insuficiencia renal y cardíaca, y eso es lo que estoy tratando”, explicó.

“También desarrollé necrosis avascular (muerte del tejido óseo de mi cadera) debido a ciertos medicamentos como los esteroides que tenía que tomar para la inflamación. Debido a esto, puede que tenga que hacerme un reemplazo de cadera y estoy perdiendo mucha grasa y fuerza en mis piernas. Muchos de los medicamentos y tratamientos que necesito no los cubre mi seguro. Y necesito un trasplante de riñón de emergencia”, expone la joven.

“Espero encontrar a alguien que esté dispuesto a donar o CUALQUIER COSA, incluso si es una oración, realmente ayudaría. Nunca preguntaré porque nunca hablaré sobre esto si no fuera importante y urgente para mí. Quiero pasar de los 30 años, tener hijos, volver a la escuela y ser dueña de mi negocio. Tengo sueños y metas, así que si lo tienes en tu corazón para ayudarme, ¡hazlo y gracias! ¡DIOS LOS BENDIGA A TODOS, pase lo que pase! Comparte mi historia y apoyo”, expresó.

Congresista se una a campaña

El congresista Adriano Espaillat conversó con la madre de Shalys quien lo abordó al término de una reunión política en El Bronx el sábado para explicarle la situación.

Espaillat pidió a la comunidad sumarse a la campaña de donación y apoyar solidariamente a la madre y la hija.

“Estamos pidiendo a la comunidad latina y de otros países, solidarizarse con este triste e impactante caso”, pidió el legislador federal que representa el distrito 13 en la Cámara de Representantes.