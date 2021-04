Luis Valdez: Hay un antes y un después en la DGII; destaca cercanía con el contribuyente  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El incumbente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, afirmó este jueves que en la institución que preside se respiran aires de cambios, y que estos se reflejan, principalmente, en el trato que les dispensan a los contribuyentes.

“Es diferente la forma de tratar al contribuyente. Y no es que nosotros hemos renunciado a mantener esa percepción de riesgos, el contribuyente que no cumpla pues lamentablemente va a tener las consecuencias de no haberlo hecho. Por esto, yo les digo, hay un antes y un después en la DGII”, expresó Valdez.

Puso como ejemplo que esta semana cerraron una empresa que no estaba al día con el pago de sus impuestos, pero que antes de hacerlo llamó a sus ejecutivos y se sentó con ellos.

El funcionario expresó que tan pronto asumió el cargo se propuso como uno de sus principales ejes acercar la entidad tributaria al contribuyente, acción que según sostiene han ido logrando.

“Para que ustedes tengan una idea en los primeros 42 días en la institución nosotros nos reunimos con 118 agrupaciones empresariales y comerciales, precisamente diciéndole que queríamos la colaboración de ellos”, puntualizó Valdez al ser entrevistado en el programa Revista 110, del doctor Julito Hazim.

VIDEO TOMADO DE REVISTA 110

Agregó que durante su joven gestión ha logrado que el contribuyente sienta que la DGII no es una espada, “sino que le cobramos, pero le escuchamos”.

“Eso de que Impuestos Internos vaya sin decirle nada a un contribuyente y actúe, allá se respira un aire nuevo en ese sentido”, sostuvo Valdez.

13 mil expedientes acumulados

El director de Impuestos Internos reveló que a su llegada a la institución detectó más de 13 mil expedientes de deudas de contribuyentes, los cuales tenían hasta más de doce años durmiendo el sueño eterno, práctica que, según dijo, está logrando erradicar, gracias a la implementación de nuevos métodos.

Dijo que lo esencial de esto estuvo en que aprovechó el presupuesto complementario para poner en funcionamiento de la Ley 46-20, de revalorización patrimonial, la cual había sido aprobada en febrero del 2020 y puesta en funcionamiento el 13 de julio.

Dijo que esta ley planteaba que todo el que tuviese activos y patrimonios no declarados revalorizarlos podía hacerlo sin dar muchas explicaciones.

Sostuvo que hasta ese momento el contribuyente no se estaba acogiendo a la ley 46-20, porque no le estaban cerraban los ejercicios fiscales

“Entonces aprovechando el presupuesto complementario del año 2020, en su segunda versión de septiembre, introdujimos un artículo para el que deseara, no solamente revalorizar, sino cerrar los últimos años de ejercicios fiscales, pudiese hacerlo pagando una tasa de tributación fija de un 3.5 %”, expresó Valdez.

Sobre el pago único

Valdez también abordó el tema del pago único, destacando que consiste en una facilidad que actualmente está vigente, donde el contribuyente con deudas pendientes puede ponerse al día pagando una cifra establecida por la institución recaudadora.

“Al día de hoy y hasta el 18 de mayo ese contribuyente puede solicitar acogerse a las facilidades de pago y va a tener un pago único de cinco 5,600,000 pesos”, explicó Valdez.

Tras ser cuestionado por el doctor Hazim sobre si el contribuyente que se acoja a dicha facilidad puede proponer un acuerdo de pago, Valdez respondió que en ese caso no aplica ninguna negociación, “porque una de las cosas que pusimos en la ley es que sea pago único”.

Gobierno trabaja en reforma fiscal

El director de impuestos internos reveló que el Gobierno está trabajando en un proyecto de reforma fiscal, aclarando que la DGII ni la Dirección General de Aduanas no son las instituciones inmersas en el proceso, sino el ministerio de Hacienda, que jerárquicamente es el organismo que maneja estos temas.

Recordó que desde la campaña presidencial Luis Abinader planteó variar algunas tasas y ampliar bases.

“Lo que sucedes es que nosotros hemos llegado al Gobierno en una situación difícil y usted ponerse en estos momentos, durante la pandemia, a ampliar bases no es nada fácil”, manifestó.

Valdez puntualizó que lo que se está trabajando es en una reforma fiscal, no de reforma tributaria, “porque no podemos volver al tema de hacer una reforma solamente que sea de los ingresos sino también del control del gasto”.

Informe diario a Luis Abinader

Tras ser cuestionado por Hazim, Valdez reveló que en el tiempo que lleva al frente de la DGII nunca Luis Abinader se ha metido en los asuntos internos de la institución, ni lo ha presionado para que incremente las recaudaciones.

“Al presidente hay que darle todas las noches un informe, a las diez, lo mas tardar yo tengo que mandarle ese informe de las recaudaciones del día y si es menos de lo que está estipulado, porque tenemos una proyección diaria me dice ¿Qué pasó hoy?, igualmente si es más, ven acá ¿Por qué llegó a tanto?”, reveló Valdez.