Luis Polonia denuncia que las firmas de peloteros novatos son para un “grupito” de entrenadores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El expelotero de Grandes Ligas Luis Polonia dejó entrever este domingo que las firmas para los prospectos 2 de Julio son sorteadas para unos cuantos dirigentes de programas, por lo que dejó el negocio de su academia por un tiempo.

Dijo que salió de ese negocio, puesto que hace un par de años la academia de béisbol que lleva su nombre era una de las que más firmaba; sin embargo, de manera repentina notó que las firmas eran apuñadas para un grupito selecto de dirigentes.

“Me cansé, me salí un poco del negocio, era de las academias que más firmaba, y de un momento a otro el negocio cambió, tanto así que a mis peloteros debía llevarlos a otros entrenadores y perder dinero, porque ellos tenían contactos con organizaciones”, reveló Polonia este domingo en una entrevista para el programa “La Semana Deportiva”.

“Busqué otro nivel, otro rumbo. El sistema cambió, en estos tiempos los peloteros se los firman a la misma gente”, expuso en el programa dominical que produce Héctor J Cruz. “Eso me desencantó, los peloteros míos no lo veían igual”.

“Tienes un plan anticipado con los peloteros años antes, pero el negocio cambió, tanto así que debía llamar a otros entrenadores, quienes tenían más contactos que yo”, insistió Polonia.

“El negocio cogió un mal giro, pero las cosas ya están cogiendo otro rumbo. Ahora tengo el material y por eso me puse de nuevo para la academia”, observó Polonia.

Dio créditos a los programas DPL e IPL, que benefician a los entrenadores, pero dejó claro que también tienen su negocio, ya que también toman una tajada de las firmas, cosa que entiende.

“Tú tienes prospectos, ellos los ven y te ponen el muchacho en el punto, te dan el escenario. Ellos (DPL e IPL) son algo diferente en el negocio, son muy abiertos a todo”, acotó.

“La concentración está en algunos scouts, esa es la razón por la que me quité”, insistió Polonia.

Reiteró que varios programas “pagan lo que tengan que pagar por los peloteros, se adueñan del mercado (programas Jaime, Banana, Santini (F)), este último estaba bien encaminado. Yo lo que hacía era que le pasaba el pelotero, tenía que desprenderme de un buen porcentaje para que el muchacho firme”, insistió Polonia. “Ellos salen a comprar los peloteros”.

La semana pasada, José Guillén denunció en este mismo programa que hay una mafia en el béisbol dominicano con las firmas de los peloteros 2 de Julio.

Quiere ser dirigente en Lidom

Recientemente, Polonia fue el tercer manager contratado para la temporada inaugural de la Liga Independiente de Béisbol de Puerto Rico. Sin embargo, su meta es dirigir en la Liga Dominicana de Beisbol (Lidom), en algún momento.

“No he recibido oferta alguna para dirigir en mi país, quizás el momento es aprender en Puerto Rico para luego pulirme y que me tomen en cuenta en Lidom. No importa el equipo, es dirigir en mi país”, afirmó.

Aclaró que dirigir en Lidom no es fácil “por lo que entiendo que debo prepararme para cuando tenga la oportunidad no defraudar a nadie. No quiero ser un dirigente al que le mandan el line up, cosa que se pasa en esta liga. Que me manden a imponer un pelotero la directiva, eso no es así”, dijo.

Quiere aprender con Fermín

Polonia jugó muchos años al lado de Félix Fermín, dirigente actual de las Águilas Cibaeñas, por lo que ahora espera seguir aprendiendo con el estratega más ganador de la Lidom.

“Tendré muchas asignaciones esta temporada con las Águilas, pero una de ellas es ser parte de coach del equipo, trabajar para mi amigo Félix (Fermín), a quien he valorado y respetado siempre. Me dio la oportunidad con el equipo, a él le debo mucho”, comentó.

“Estaré en el terreno con Félix, pero cuando el equipo viaje tengo que ver los juegos por televisión, mi trabajo ahora será más tedioso, por lo que espero sacar mucho provecho, principalmente de nuestro dirigente y amigo”, reiteró.

“Fermín, para mí es el mejor dirigente que he tenido en Lidom”.

Polonia jugó béisbol profesional por 27 años, inició en 1984 y se retiró en 2010 “porque las Águilas quisieron, pero yo podía jugar varias temporadas más”.

Polonia cosechó 927 hits, líder de por vida; líder de anotadas (517), en triples (43), séptimo en empujadas (302) y tercero en robos (184).

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM