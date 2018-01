Nació en Santo Domingo, el 8 de junio de 1954. Su nombre completo es Luis Ovidio Carvajal Núñez.

Poeta, ensayista, orador, biólogo, investigador, profesor y animador cultural. Estudió Biología en la Universidad Máximo Gorki, Rusia. Posee una maestría en Ciencias Biológicas (Fisiología y Bioquímica de las Plantas). Posee estudios de Ingeniería Genética y de Biotecnología de Plantas.

Tiene una especialidad en Biotecnología en CATIE, Costa Rica y en la Universidad de Las Villas, de Cuba. Capacitado en Metodología de la Extensión, Fijación Biológica de Nitrógeno, Biología Celular, Ingeniería Genética, Actualización en Biología Ambiental, Método y Técnicas para el Trabajo Comunitario y Curso sobre Evaluación de Impacto Ambiental.

Profesor de la en las Escuelas de Biología y de Ciencias Agronómicas y Veterinaria. Ha sido también Consultor nacional en el Programa de Desarrollo de Tecnologías para la Sustentabilidad Ambiental en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Ha sido profesor de Ecología en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA); Supervisor del Programa de Agricultura Orgánica y Tecnologías Apropiadas a la Comunidad; Consultor asociado al Programa de Desarrollo de Tecnologías Alternativas Consistentes con el Medio Ambiente en PROPLAN SEA-IICA; Encargado de Investigación del Laboratorio de Cultivos de Tejidos “La Duquesa”; Director del proyecto de Hidroponía Popular UASD-PNUD-CEPAE y Consultor nacional en el Programa de Desarrollo de Tecnologías para la Sustentabilidad Ambiental en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre muchísimas más.

Luis Carvajal es miembro fundador de varias instituciones importantes, tales como la Red Latinoamericana de Agricultura Urbana; de la Sociedad Dominicana de Investigadores Agrícolas y Pecuarios; de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios; Sociedad Internacional para la Promoción de Tecnologías Alternativas. Es miembro de número de la Academia de Ciencias por la Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente. Fundador y líder de los encuentros poéticos denominados “Aquelarres Poéticos”, movimiento aglutinador de creadores literarios y poetas de todas las tendencias y formaciones, de original estructura, que normalmente se aglutinan para leer sus textos en las instalaciones del Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Ha publicado muchos artículos científicos y de divulgación, estudios técnicos e informes sobre variados tópicos relacionados con su especialidad y con asuntos ambientales, de gran interés para la población. Asiduamente participa en programas de televisión en calidad de invitado o entrevistado, para ofrecer informaciones o aclaraciones sobre temas de interés nacional. Es un conferencista que ha ofrecido charlas dentro y fuera del país, en encuentros, seminarios y simposios especializados en sus áreas de trabajo; de carácter académico, educativo, de divulgación y de promoción temática sobre Tecnologías Alternativas, Biotecnología, Genética Aplicada, Ecología y asuntos ambientales diversos.

Ha recibido incontables reconocimientos a lo largo de su carrera y vida profesional, tales locales como internacionales, por lo que podemos mencionar sólo algunos: del Parlamento Latinoamericano, de la Red de Agricultura Urbana de América Latina RED-AGUILA, de la Red de Guardianes Ambientales de América, de numerosas universidades y centros académicos de América Latina e incontables reconocimientos de instituciones, organizaciones y comunidades del país. Hijo distinguido de por lo menos 35 municipios y miembro de honor de sociedades, asociaciones y entidades de muy variado quehacer. Es importante destacar que ninguno de estos reconocimientos está referido a su quehacer literario, quizás porque “Cuchito” no es muy dado a participar en concursos de este tipo.

Luis Carvajal no ha publicado libros de poesía o de literatura infantil, por razones que sólo él conoce y que yo respeto; pero lo que sí puedo asegurar es que su poder creativo, su calidad poética, la musicalidad de sus versos, el fluir de tropos, el manejo de conceptos, su conocimiento técnico de las diferentes vertientes poéticas, su ternura en poesía infantil, su carisma y un sinnúmero de condiciones más, hacen de este creador uno de los mejores expositores que tiene la poesía dominicana en los tiempos actuales.

La poeta Pastora Hernández estima que la poesía de Luis Carvajal es un arma que perfora la realidad. Si tuviera formación para escribir música, no escribiría estas notas. Muchos de los poemas de Luis Carvajal se prestan muy bien para ser musicalizados. En su poesía se refleja una constante búsqueda, un hacer “camino al andar”, al aproximarse cada vez más a la rica vastedad de su ser. Él canta también a su madre, a sus hijas, a sus amigos, a la naturaleza, a las mujeres acompañadas y a las que caminan solas. Su poesía resuma un gran amor por la vida en todas sus manifestaciones, desde un pequeño lagarto hasta una enorme montaña, de los secretos del mar y su respiración en el vaivén de sus olas. Su poesía posee la cualidad de ser tribuna en donde se denuncian injusticias.

La poeta y pintora Nitín Troncoso considera que Luis Carvajal es un poeta de excelencia, buscador constante de la esencia de las cosas. Su poesía es culta, de acendrado lirismo y gran fuerza expresiva, lo que hace que sus ideas lleguen al lector de manera contundente.

Su gran sensibilidad humana le permite, muchas veces, plasmar en su poética, su honda preocupación por los hechos y acontecimientos que sacuden nuestra sociedad.

Incursionar en la poesía de Luis Carvajal, es sumergirse en un mundo de sueños y emociones, preñado de metáforas y danzar con las más bellas imágenes al ritmo de la música de sus poemas.

Finalmente, la poeta y escritora de literatura infantil Leibi Ng nos recuerda que Mario Benedetti dijo que “la poesía es el alma del mundo”, lo que le sirve para afirmar que los verdaderos poetas son grandes investigadores y algunos científicos como es el caso de Luis Carvajal Núñez. Le llevó tiempo comprender que la poesía que Luis Carvajal expresa con palabras no es la importante. La verdadera poesía que él intenta transmitirnos en versos es la que él siente, con los cincos sentidos y el espíritu en la naturaleza que ama, en la patria que defiende. En este sentido, hay que hacerle un homenaje a nuestro poeta porque no sólo ha conquistado científicos para la poesía sino que ha llevado a los indiferentes a amar la geografía, la fauna, la flora… y con ello a salvarlas del egoísmo rampante, a través de sus poemas.

Concluyo esta entrega de TRAYECTORIAS LITERARIAS con un poema de Luis Carvajal:

Yo, disidente

Existo porque niego, ignoro, desdeño

y en nombre de la paz

hago siempre la guerra a cualquier conformismo.

Reniego de la lírica oficial de los rendidos,

de los cachorros petrificados en las instituciones,

de los monumentos al estatus,

de imágenes del otro robadas al espejo,

de los versos fabricados con trampas al lenguaje:

vituperio al insomnio, al surco, la calle y la vigilia,

vacuidad de motivos,

belleza hueca y plana.

Confieso que abomino los versos de buen gusto;

las frases donde verbos, adjetivos, buhonerías y acentos

se reparten con tino para ocultar su inopia.

Me alejo de quien nada siempre con la corriente

o va a contracorriente

siguiendo la corriente de estar contra la moda.

Me fascinan los ríos que vírgenes y limpios

cuelgan de las laderas, saltan hacia el abismo

o se remansan suaves en llanos y praderas.

Sé que existo

a pesar de los diques que contienen los cauces del amor desbordado,

de la legión de acólitos del poder y la norma,

de la inútil cordura de los adocenados.

Sé que existo

porque niego y reniego y abomino y maldigo,

porque escribo poemas y aproximo destinos,

no me embriaga el espejo, no me deslumbra el oro

y por ser disidente de cualquier catecismo.

