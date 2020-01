Los VII Premios Platino serán en México; RD ha presentado al menos 11 filmes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los VII Premios Platino del Cine 2020 serán de nuevo la gran fiesta de la industria audiovisual de 23 países iberoamericanos durante la gala que se llevará a cabo el domingo 3 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, del centro ecoturístico Xcaret, en Riviera Maya, República Mexicana.

Los Premios Platino fueron creados por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), las Academias de Cine iberoamericanas, Latin Artist y el apoyo de los Institutos de Cine.

República Dominicana ha enviado para su consideración en nominaciones: El proyeccionista e Isla de plástico, (José María Cabral), La isla rota (Félix Germán), Miriam Miente (Natalia Cabral&Oriol Estrada), La feria y la fiesta (Laura Amelia Guzmán &Israel Cárdenas), Lo que siento por ti (Raúl Camilo) y Colours (Luis Cepeda). Una parte ha sido tramitada por la Asociación Dominicana de Cineastas (ADOCINE).

Como evento mediático, los Platino tienen un espectro amplio de difusión en vivo por Televisión Española y la cadena TNT, llegando a un público de 54.6 millones de hogares subscriptores en 50 países. Los Premios Platino son transmitidos en el país Telesistema, de Grupo de Comunicaciones Corripio.

Los hoteleros y autoridades turísticas de México tienen muy clara la fuerza de la promoción a su marca nacional turística, que reporta el montaje de este evento, a la luz de los resultados de los V y VI Premios en su país.

Su lanzamiento oficial se produce con la publicación de la lista amplia, (generalmente más de 700 películas) – lo que opera como una forma general de visibilizar y promover la producción cinematográfica iberoamericana, aun cuando luego se producen dos rondas más de selecciones para llegar hasta las nominadas oficialmente en sus categorías, cinco por cada una. Se especula que para estos premios, la cantidad inicial de películas en la lista extensa, puede sobrepasar las 800.

Por América Latina

Argentina, La odisea de los giles (Heroic Losers), Sebastián Borensztein, director; Bolivia, Tú me manques (I Miss You) Rodrigo Bellott, director; Brasil, La Vida Invisible (Invisible Life), Karim Aïnouz, director; Chile, Araña (Spider) Andrés Wood, director; Colombia, “Monos” (Monkey), Alejandro Landes, director; Costa Rica, El despertar de las hormigas (The Awakening of the Ants), Antonella Sudasassi Furniss, director; Cuba, Un Traductor (“A Translator) Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso, directores y Ecuador, La mala noche (“The Longest Night), Gabriela Calvache, director.

También se destacan, por: Honduras, Café con Sabor a mi Tierra Carlos Membreño, director; México, La Camarista Lila Avilés, directora; Panamá, Todos Cambiamos Arturo Montenegro, director; Perú, “Retablo,” Álvaro Delgado Aparicio, director; Uruguay, Así habló el cambista Federico Veiroj, director y Venezuela, Yo, imposible), Patricia Ortega, directora.

Por España

Dolor y Gloria (Pedro Almodóvar); ‘Los días que vendrán’ de Carlos Marques-Marcet; ‘Padre no hay más que uno’ de Santiago Segura; La virgen de agosto’ de Jonás Trueba; Mientras dure la guerra’ de Alejandro Amenábar; Quien a hierro mata’ de Paco Plaza; ‘Lo dejo cuando quiera’ de Carlos Therón; ‘Elisa y Marcela’ de Isabel Coixet y ‘Trinta lumes’ de Diana Toucedo.

Otras españolas destacadas son: Yuli’ de Icíar Bollaín; ‘La trinchera infinita’ de Jon Aguirre, Jose Mari Goenaga y Jon Garaño; ‘La hija de un ladrón’ de Belén Funes; ‘Lo que arde’ (‘O que arde’) de Oliver Laxe; Intemperie’ de Benito Zambrano; Diecisiete’ de Daniel Sánchez Arévalo; Ventajas de viajar en tren’ de Aritz Moreno.

Los VII Premios Platino del Cine Iberoamericano serán nuevamente la gran fiesta del cine de la región.

Roma fue la ganadora casi absoluta de los VI Premios Platino, celebrados en Riviera Maya, México con cinco premios, incluyendo Mejor director y Mejor Película.

