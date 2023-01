“Los tres primeros mandamientos de Dios que registra la Biblia”

Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, Mateo 28:19; en esta oportunidad expondremos el tema: “Los tres primeros mandamientos de Dios que registra la Biblia”, esperando les sea de información, instrucción y edificación.

Bien, comenzamos diciendo que Dios, como máxima autoridad del universo tiene reglas y mandamientos y no son para que lo sepamos, sino para que los obedezcamos, siempre y cuando queramos agradarle y vivir mejor en esta tierra, de lo contrario no nos quejemos después si fracasamos en las diferentes áreas de la vida por no aceptarlos. Alábalo si puede…

En ese mismo sentido, la Biblia registra una cantidad de mandamientos que Dios ordenó a los primeros moradores de la tierra, empezando con Adán y Eva y sus descendientes, desde luego, estos mandamientos no están entre los diez mandamientos que Dios facilitó al pueblo de Israel a través de Moisés y queremos mencionarles algunos de ellos. Éxodo Cap. 20:1 al 17.

En primer lugar, cuando Dios creó Adán y luego le hizo a Eva, los casó y les mandó: “Creced y multiplicaos” y ahí está claro el inicio de la familia, un papá, una mamá y los hijos que conciban y a Adán le hicieron una Eva, y a Eva un Adán. Este fue el primer mandamiento: “Crecer y multiplicarse para poblar la tierra. Génesis 1:28.

En segundo lugar, tenemos el segundo mandamiento de: “No comer del árbol de la ciencia del bien y el mal” que estaba en medio del jardín del Edén, dado a Adán y Eva, cosa que ellos no obedecieron y les fue mal. ¿Si o no? Les aclaro que árbol de la ciencia del bien y el mal es simplemente que no se puede ser dos cosas al mismo tiempo, bueno y malo. Dios quiere que seamos buenos obedeciéndole siempre… ¿Sí o no? Génesis 2:17.

En tercer lugar, luego de la primera pareja desobedecer y pecar practicar el ser malos y buenos al mismo tiempo, entonces Dios les da el tercer mandamiento que dice: “Con el sudor de tu frente te mantendrás”, el deber de trabajar para poder mantenernos, que inicialmente consistía en la agricultura y la ganadería, luego surgieron otros trabajos como la construcción, y más… Génesis 3:19.

Mis queridos hermanos y amigos, éstos tres primeros mandamientos son parte de la vida cotidiana hoy, mucha gente los está cumpliendo para poder vivir en sociedad y en paz los unos con los otros, pero otros no siguen estas instrucciones divinas, que consisten resumidamente: 1.- En formar familia mediante el matrimonio y multiplicarse; 2.- No practicar lo malo y 3.- Trabajar para poder progresar y mantenernos en la vida.

Concluyendo, Dios tiene más mandamientos de éstos que les he mencionado como son los diez mandamientos o el decálogo dado al pueblo de Israel a través de Moisés y ahí se incluye a toda humanidad para poder vivir mejor en esta tierra y de manera justa y organizada como pueblo o sociedad, de no practicarlos, pues vemos todos los problemas que existen hoy como son: hogares disfuncionales y desvirtuados, gente practicando toda clases de mal en su perjuicio y en perjuicio de sus semejantes, personas que quieren progresar sin trabajar haciendo daño a los que si trabajan al quitarles sus pertenencias pasiva o violentamente. De todas maneras, Dios quiere nuestro bienestar y por esto nos da las pautas a seguir, de lo contrario para esto están también las autoridades para poner orden y no permitir la anarquía familiar, laboral, social, y económica. Alábalo si puede… Exodo:20 y al 17; Romanos 12:1 al 7.

Así que, estos son los tres primeros mandamientos que registra la Biblia, dado a la humanidad representada por Adán y Eva y sus descendientes y útiles vigentes hoy para nosotros…

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo cuatro pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Ponga su emisora cristiana, 1,200 a.m., 1330 a.m., 1440 a.m.; 3. Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 4.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse… Perseveramos en Cristo asistiendo a la Asamblea de Dios central, Av. Duarte Esq. Eusebio Manzueta. Cultos los domingos de 9:30 a.m., a 11:30 y los miércoles de 7:00 p.m., a 8:30 p.m. Entrada gratis…

Por Miguel de J. Ramírez P.

Relacionado