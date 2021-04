Los condominios y su exponencial crecimiento 

En los últimos años se ha podido observar como los distintos espacios de la zona metropolitana han sido acaparados por el desarrollo de distintas edificaciones con proyección vertical, algunas con fines residenciales y otras comerciales, resulta una mera quimera poder visualizar casas acompañadas de una extensa terraza y un patio que permita a la familia un espacio de recreación individual.

La ley núm. 5038 sobre condominios, estipula la propiedad de los edificios de dos u más pisos y tipifica que dicha propiedad podrá dividirse por pisos o por departamentos, viviendas o locales independientes siempre que el o los propietarios hagan registrar sus derechos de conformidad con el régimen establecido en la ley de condominios.

Es importante indicar que para disfrutar del régimen especial que establece la ley de condominios, los departamentos viviendas o locales deberán tener una salida directa a la vía pública, un patio, una escalera o pasillo común, que los haga aprovechables de manera independientes, es por esto que no en todos los escenarios aplica la ley de condominios, pues a los fines de hacer valer la misma es indispensable que el régimen este constituido por ante el registro de títulos a los fines de dotar de certificados de títulos las distintas unidades.

En otro sentido, era una práctica normal hasta del mismo Estado Dominicano el desarrollo de proyectos de edificios sin la constitución del correspondiente régimen de condominios, por lo que dichas unidades no podían ser objeto de comercio formal ni ente de garantías. A los fines de poder obtener los beneficios de un régimen de condominios es indispensable la constitución y registro del mismo, este tipo de edificaciones ofrece mayor nivel de seguridad, distribución del gasto para el mantenimiento de los servicios y áreas comunes, los precios de adquisición son más accesibles, el aprovechamiento del terreno, pero no todo es beneficios bajo esta modalidad pues dentro de las desventajas que podemos observar se encuentran el límite de espacio de las unidades, los ruidos frecuentes si no existe

una administración organizada, la irrenunciable cuota mantenimiento.

Por otra parte, es importante destacar que cada día que transcurre es más necesario seguir fomentando este tipo de proyectos, pues los espacios cada vez más deben de ser aprovechados y en terrenos donde anteriormente ubicábamos una familia ahora podemos contar con distintos núcleos familiares dependiendo el tamaño del proyecto,

Noel R. Báez Paredes

Docente/Consultor Jurídico