Los 29 meses del gobierno de Abinader al 27 de febrero de 2023

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, transita el tercer año de gobierno de los cuatro para el que fue electo. Su administración ha transcurrido en un contexto caracterizado por la pandemia de la COVID-19 y la situación adversa que ha atravesado el ámbito internacional, con las dificultades en la red del comercio mundial y, posteriormente, por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Durante los 29 meses de gobierno que han pasado, coincidente con la rendición de cuentas del próximo 27 de febrero de 2023, oportuno es examinar el comportamiento de las variables clave de la economía dominicana, como la del PIB, que ha mostrado un movimiento variado. Primero cayó en el 2020 en un -6.7 %, segundo, se recuperó en el 2021 con un 12.3 %, tanto por el efecto del rebote estadístico, como por el crecimiento real de la economía; en cambio, en el tercero, la actividad económica agregada de 2022 se vio contraer, al registrar un crecimiento de un 4.9 %, inferior en 7.4 puntos porcentuales con relación al año anterior e inferior a 0.6, también en puntos porcentuales al asociarlo con el aumento del PIB esperado el año pasado, que era de un 5.5 %.

La inflación mostró que en algún momento hubo sobrecalentamiento de la economía, también, que hubo una reacción tardía para controlarla o no era la principal prioridad de las autoridades -frente a la recuperación económica-. La tasa de inflación acumulada dominicana para los 29 meses examinados ascendió a un 19.3 %, repartido entre un 2.34 % para los meses de septiembre/diciembre de 2020, un 8.50 % en el 2021, un 7.83 % en el 2022 y un 0.63 % en enero de 2023. En términos anuales, el comportamiento de los precios estuvo por encima de la meta de inflación que era y es un 4.0 %, indicando un desvío que dobla a la meta.

En la línea de los precios, el costo de la canasta básica familiar nacional acumuló un incremento de RD$ 7,402 desde septiembre de 2020 (RD$ 36,300) a enero de 2023 (RD$ 43,484). En términos temporales desagregado, el valor monetario de la canasta de bienes y servicios aumentó en RD$ 852.0 en los últimos cuatro meses de 2020, en RD$ 3,138 en el 2021, en RD$ 3,137 en el 2022 y en enero de 2023 se elevó en RD$ 275.0.

Otro precio que mostró movimiento hacia el alza fue la tasa de interés activa promedio ponderado de la banca múltiple, al pasar de un 9.95 % al cierre de 2020 a un 14.29 % en los primeros días de febrero de 2023, equivalente a una elevación de 4.34 puntos porcentuales durante los 29 meses de gestión gubernamental. Naturalmente, el incremento de la referida tasa, obedece al efecto traspaso del aumento de la tasa de política monetaria, elevada de un 3.0 % a un 8.5 %; sin que el incremento se traduzca en el objetivo de controlar la inflación hasta llevarla al rango meta, pese a que han pasado 14 meses desde que inició su aumento.

Acerca del tipo de cambio, el mercado indica que, durante los 29 meses el peso se apreció en un 4.33 % %, al pasar su cotización de RD$ 58.47 el 17 de agosto de 2020 a RD$ 55.94 en la segunda semana de febrero de 2023. La apreciación del peso tiene ventajas y desventajas, para la primera, favorece a los importadores, al tener que destinar menos pesos por cada dólar, al cálculo de la presión de la deuda pública/PIB, al permitir que el denominador crezca en dólares y, para la segunda, penaliza a las exportaciones, al recibir menos pesos por las ventas, lo que puede ser un factor desincentivador para los productores.

En lo relativo al balance fiscal, la ejecución presupuestaria terminó en el 2020 con un déficit de un -6.6 %, en el 2021 con un 2.7 %, el 2022 de un 3.6 % y el proyectado para el 2023 se sitúa en un 3.0 %. El déficit fiscal persistente en su primera expresión muestra el origen del endeudamiento del sector público no financiero y la necesidad de abordar el tema de la sostenibilidad fiscal en un ambiente que contribuya a la estabilidad macroeconómica.

A nivel del gasto público, la presente administración ha ejecutado un monto total de RD$ 2,671,648 billones, la suma más elevada de la historia económica y presupuestaria del país. En los 4.5 meses de 2020, el nuevo gobierno gastó RD$ 437,338 millones, en el 2021 RD$ 985,407 millones, en el 2022 RD$ 1,130,265 billones y al 10 de febrero de 2023 la erogación ha sido de RD$ 118,637 millones. Otra lectura que puede dársele al monto gastado, tiene que ver si ha estado alineado a la estrategia de desarrollo, en los aspectos del gasto de capital que se destina a la construcción de obras que aumenta el patrimonio público y si el gasto social ha crecido para favorecer a los de ingresos monetarios bajo. De manera resumida, puede afirmarse que el gasto social continúa representando el 46.0 % del gasto social del último quinquenio y el gasto de capital que se destina a inversiones, registra un valor de 3.6 % de cada 100 pesos del gasto público.

Por el lado de los ingresos fiscales (ingresos tributarios+donaciones), la presente administración ha recibido ingresos por un monto total de RD$ 2,168,199 billones, que se desagregan en RD$ 267,710 millones en sus primeros meses de 2020, de RD$ 842,450 millones en el 2021, de RD$ 945,570 millones en el 2022 y en las primeras 6 semanas del 2023 de RD$ 112,469 millones. De igual manera, el monto de ingresos fiscales acumulados se ubica como el mayor de la historia económica dominicana; sin embargo, no han sido suficiente para cubrir los gastos y de ahí los continuos déficits fiscales y aumento de la deuda pública.

El comportamiento del saldo de la deuda del sector público no financiero ha ido en aumento, al situarse en US$ 43,091.1 millones a septiembre de 2020 y pasar a US$ 51,854.5 millones al 12 de enero de 2023. El referido aumento ha permitido acumular un incremento de US$ 8,763.1 millones, mismo que ha sido creciente. De manera más agregada, la deuda pública consolidada, pasó de US$ 51,945.1 millones en septiembre de 2020 a septiembre de 2022 a US$ 68,882.7 millones, un incremento equivalente a US$ 16,937.6 millones.

Por su lado y como parte de la indicada deuda consolidada, el Banco Central mantiene valores en circulación (certificados del BC) cada vez más creciente, haciéndolo elevar de RD$ 623,099 millones al cierre de 2020 a RD$ 889,219 millones al 13 de febrero de 2023, para una tasa de crecimiento equivalente a un 42.7 % y de RD$ 266,120 millones durante la presente gestión gubernamental.

En cuanto al empleo formal, se registra una recuperación durante los 29 meses examinado, al pasar de un nivel de 1,653,032 trabajadores a 2,020,338 a enero de 2023, indicativo de que supera el nivel prepandémico al COVID-19. Mientras que, por el lado de la informalidad, ha crecido más en términos absolutos y relativos, al representar el 52.3 % del total del mercado laboral, medido por la encuesta de fuerza de trabajo del Banco Central. La composición puede indicar deterioro en la calidad del empleo.

La parte del sector externo de la economía dominicana indica que, a nivel de las reservas internacionales netas, el país cuenta con muy buena dotación, al registrar a febrero de 2023 US$ 14,598 millones, cuando a septiembre de 2020 era de US$ 10,571 millones, contribuyendo notablemente a la estabilidad cambiaria, al soporte de las importaciones y compromisos financieros externo

En lo relativo al saldo de la balanza comercial dominicana, esta continúa deteriorándose, al superar a la del año 2019 que registró un déficit de US$ 9,075 millones, el 2020 no resulta representativo por el contexto local e internacional, en el 2021 el déficit se elevó a US$ 11,681 millones y continuó su ruta ascendente, hasta situarse a septiembre de 2022 en US$ 12,627 millones.

Así terminan las principales cuentas económicas del gobierno que el próximo 27 de febrero de 2023 cumple 29 meses.

