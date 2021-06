Lo que piensa Kim Kardashian sobre el supuesto romance de Kanye West e Irina Shayk

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- ¿Qué piensa la socialité Kim Kardashian respecto a los rumores de romance de su exesposo Kanye West y la modelo rusa Irina Shayk?

De acuerdo al medio E! News, una fuentes les confesó que si bien la estrella de reality sabe sobre los chismes, no le presta demasiada atención, y dijo”Kim ha escuchado los rumores sobre Kanye e Irina Shayk y no le importa en absoluto. Si no afecta a sus hijos, entonces no le importa si Kanye tiene citas”.

Una fuente separada estuvo de acuerdo y le dijo a E! Noticias, “Irina y Kim no se conocen, así que no es un factor para Kim. No le importa si Kanye está saliendo”.

El rapero y la modelo han estado generando especulaciones sobre citas durante las últimas semanas. Y según las imágenes publicadas por DailyMail.com, el dúo fue visto recientemente de vacaciones en Provenza, Francia.

Kanye e Irina se conocen desde hace años. No solo caminó en su desfile de la Semana de la Moda de París en 2012, sino que también fue mencionada en su canción “Christian Dior Denim Flow” y apareció en su video musical para “Power” en 2010.

Relacionado