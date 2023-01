Lo que nos trae el 2023 en materia deportiva

El 2023 será muy movido en el deporte local.

República Dominicana será subsede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, la sede oficial será en El Salvador. Los JCC tiene gran importancia para el país, ya que por ahí se mide como va el ciclo olímpico. Inicialmente los JCC iban a celebrarse en 2022, pero por la pandemia del COVID 19 se movieron para el presente año.

En 2023 también serán celebrados los Juegos Panamericanos de Chile, de los eventos más importante para América y el Team Dom tendrá una gran participación.

El Clásico Mundial de Béisbol será el evento más importante para los dominicanos, en marzo del 2023. Hay muchos brios y entusiasmo entre los amantes del béisbol, deporte rey en el país.

La selección U20 de fútbol tendrá su primera participación en una Copa Mundial, a celebrar en Indonesia entre mayo y junio del 2023, otra hazaña para el deporte dominicano.

En el plano local, habrá muchas informaciones en el movimiento deportivo, teniendo al ministro de Deportes como protagonista, ya que él es quien eroga los fondos a través del Miderec; Francisco Camacho es el que dirige todo lo relacionado al movimiento, es el funcionario de mayor rango en deportes y quien le dobló el pulso a Colin Acosta, ganándole las elecciones.

Como Camacho es el líder el movimiento deportivo, (ministro y quien aupó al grupo que ganó las elecciones del COD), las cosas deben ser más alivianadas para el Comité Olímpico Dominicano.

Muchas cosas buenas le vienen al COD; habrá austeridad, según me comentó el tesorero José Mera y la primera medida fue erradicar el plan de salud “platinum” a los miembros de ese ejecutivo, para suavizar un poco la nómina.

Entre mis deseos para este 2023 es que los federados y los miembros del COD trabajen en favor de los atletas. Que se cambie la percepción del COD desde afuera, que no todo el mundo es malo, en el movimiento hay muchas personas honestas que trabajan por y para el deporte.

Un apunte: Ojalá que la Serie del Caribe a celebrarse en Venezuela en febrero del presente año no se matice por el tema político. Lo resalto porque ese país sudamericano no montaba el magno evento desde hace nueve años. Temas políticos impidieron que los chamos no realizaran la denominada “Serie Mundial del Caribe” en la ciudad de Barquisimeto en 2019 por la inestabilidad político-social existente en el país en ese entonces y luego fue movida a Panamá.

