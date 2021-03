Leonel Fernández recibe reconocimiento de la gobernadora de Rhode Island

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), doctor Leonel Fernández, recibió un reconocimiento de la gobernadora del Estado de Rhode Island, y recién nombrada secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina M. Raimondo.

La distinción le fue otorgada por su apoyo al 12º Annual with A Purpose Basketball Tournament and Missionary Trip, que organiza Lights and Sirens International, institución sin fines de lucro con sede en Providence, capital de Rodhe Island.

Ibn Bakari, Mario Berson y Edgar Cimet hicieron entrega del pergamino con la firma de la gobernadora Raimondo en un encuentro celebrado en la Biblioteca Juan Bosch de Funglode, este jueves 4 de marzo.

Del exmandatario se consigna que su apoyo y dedicación han tenido un impacto significativo en la vida de niños, y sus familias, de la República Dominicana.

Se celebra, además, que la unión de esfuerzos del sector (en referencia a instituciones que como Lights and Sirens International, trabajan para mejorar la calidad de la vida de niños y sus hogares) y los países socios, logrará una mayor atención sobre los problemas más críticos que afectan a tantas personas.

“Este trabajo ayudará a energizar y generar una mayor conciencia sobre la importante misión y el trabajo que se necesita en la República Dominicana y los países circundantes y, como resultado, avanzará hacia la equidad para todas las personas”, expresa la gobernadora en el reconocimiento al apoyo ofrecido por el expresidente Fernández.

El abogado y tres veces presidente de la República Dominicana agradeció la distinción y reiteró su compromiso de contribuir, por las vías posibles, a que instituciones que trabajan por el bienestar de las familias y sus niños logren sus objetivos.

La gobernadora de Rodhe Island fue elegida recientemente por el presidente de Estados Unidos Joe Biden para dirigir el Departamento de Comercio. El Senado de EE.UU. confirmó el martes 2 de marzo a Raimondo como nueva secretaria de Comercio.

Sobre Ibn-Hashim Bakari

Es el fundador de Lights and Sirens International. Ha pasado varios años en la aplicación de la ley como oficial correccional de menores, Instructor de Capacitación de Conceptos de Control de Acción Policial (PACC), Instructor de Manejo de la Ira y Violencia Doméstica e Inspector del DOT. Orgulloso miembro de la Asociación de Policía de Minorías de Rhode Island (RIMPA) y miembro asociado de la Asociación Nacional de Oficiales de Aplicación de la Ley Negros Inc. (NABLEO), Ibn ha participado en torneos de bomberos y de aplicación de la ley en Rhode Island, Connecticut, Massachusetts. Nuevo Hampshire, Nueva York, Atlanta, Chicago, Miami, Las Vegas, Baltimore y los Juegos Olímpicos Mundiales de Policía y Bomberos durante los últimos 18 años.