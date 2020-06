Leonel afirma Gobierno ha invertido en Gonzalo dinero de programas sociales y fondos de Pensiones

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo. -El presidente de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, manifestó este jueves que el Gobierno ha invertido en la campaña de Gonzalo Castillo 100 mil millones de pesos, durante los tres meses de la pandemia, pertenecientes a programas sociales y a los fondos de pensiones.

“El gobierno le ha apoyado con 100 mil millones de pesos en estos últimos tres meses de pandemia: RD$ 60 mil millones de programas sociales y los 40 mil millones de los fondos de pensiones”, aseguró Fernández en una asamblea realizada con miembros del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Afirmó que la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados están destinados a ganar las elecciones porque las alternativas que se presentan no gozan de la confianza y la credibilidad frente al pueblo dominicano.

“Estoy seguro que la totalidad del pueblo dominicano nos estará respaldando, porque sencillamente no hay competencia donde hay tantos recursos detrás y, sin embargo, el candidato del partido oficial no logra llegar ni siquiera al 26 % o 27 % de intención de votos”, dijo.

El tres veces presidente de la República, dijo que la razón por la que el candidato oficialista no rebaza ese porcentaje, se debe a que ese dinero no le sirve para nada porque el pueblo ha comprendido las limitaciones que tiene: “limitaciones de tal naturaleza y tal magnitud que indican que no está calificado para dirigir los destinos de la República Dominicana”.

“Un hombre que no pueda expresar sus ideas claramente es alguien que no puede dirigir un pueblo. Dirigir los destinos de un país no es ejecutar un catálogo de medidas, es influir en el alma, en el corazón y en el espíritu de un pueblo, y eso solo se hace cuando se tiene la capacidad para inspirar”, refirió el candidato presidencial

En su recorrido por la provincia de Monte Plata Fernández juramentó en la Fuerza del Pueblo a exdirigentes del PRM, PLD, y de otras organizaciones políticas.

Entre los juramentados que estuvieron de manera presencial figuran Juan Herasme, expresidente de intermedio municipio de Monte Plata; Viterbo de La Cruz exdirigente perredeísta; Freddy Delgado, Amparo Torres, vicealcaldesa electa del municipio Sabana Grande de Boyá por el PRM; Cristian de los Santos, Francisco Rodríguez, Juan José Cruz, Liborio Heredia, William Brito, Milton Carrera, Julián Cruz, Elizabeth Morel, entre otros.

Durante su intervención, el presidente de la Fuerza del Pueblo prometió un conjunto de obras para Monte Plata que ubicarían esta provincia como un modelo a seguir en todo el país.

Entre las obras que prometió para los monteplateños en un próximo gobierno de la FP, dijo que completaría y ampliaría el sistema de abastecimiento de agua potable, ejecutará la construcción de un sistema para tratar las aguas residuales, construcción de un instituto técnico superior para formación de técnicos en diversas áreas, además de crear las condiciones para la creación de cientos de empleos para los jóvenes, así como impulsar el deporte y la cultura.

Durante su recorrido, el exmandatario donó 26 lámparas de luces ultravioleta y mascarillas quirúrgicas al Hospital Provincial de Monte Plata, las cuales fueron recibidas por el doctor Eliezer de la Cruz, director del centro hospitalario; Luis Pichardo, Magdalena González y Jesús Vicioso.

Otras donaciones se hicieron en la Parroquia San Antonio de Padua, que preside el párroco César Peralta.

Cabe destacar que las lámparas de luces ultravioleta donadas tienen la particularidad que pueden desinfectar las áreas de los referidos hospitales en menos de una hora, cuando el tiempo estimado es de 48 a 72 horas.

