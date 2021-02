Leonel: “Abinader trató de llevar aliento y optimismo en su discurso, pero necesitamos acciones concretas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, saludó hoy los grandes proyectos de inversión anunciados por el presidente Luis Abinader en su discurso ante la Asamblea Nacional, pero dijo que el mandatario debería explicar los “costos y de dónde saldrán” los recursos para realizar esas megaobras.

En su cuenta de Twitter, reconoció que “Abinader hizo un gran esfuerzo por llevar aliento y optimismo al pueblo dominicano”, pero afirmó que “la crisis no puede ocultarse” y ha golpeado fuertemente la economía nacional.

En tal sentido, destacó que “la economía cayó un 6.7%” en el 2020, que el endeudamiento público ronda el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB), y que la “población está sufriendo un alza desproporcionada de los precios”. Además, “el desempleo se mantiene alto”.

“Queremos ser optimistas, pero necesitamos acciones concretas”, concluyó en reacción al discurso dirigido por Abinader.

Aunque no se originó en este gobierno, dicha crisis no puede ocultarse. El año pasado la economía cayó un 6.7%, la caída más baja desde 1965. La economía en dólares no se recuperará hasta el 2024.

— Leonel Fernández (@LeonelFernandez) February 27, 2021