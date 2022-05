Leonardo Grisanty renuncia del PLD “luego de una profunda reflexión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Leonardo Grisanty, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y vicesecretario de Asuntos Electorales, presentó su renuncia de esa organización política, “luego de una profunda reflexión y recibir como martillo los golpes en mi conciencia”.

“Después de una profunda reflexión y recibir como martillo los golpes en mi conciencia, después de cuestionarme sobre lo correcto en mi haber político, hoy tomo la firme decisión de ir por nuevos horizontes políticos que muy pronto deberán juntarse en un solo proyecto con el Partido de la Liberación Dominicana en procura de seguir contribuyendo con el progreso, el bienestar y el retorno al poder”, precisó Grisanty mediante un carta dirigida al presidente y al secretario del partido, Danilo Medina y Charlie Mariotti.

Precisó, que tomó esa decisión con la ilusión de retornar a las doctrinas enseñadas por el profesor Juan Bosch y “continuar su legado de conducta ética”.

Carta íntegra:

Estimadas compañeras y compañeros, a ustedes que me unen lazos de hermandad, amistad y luchas por causas sociales, quiero que sepan que la nostalgia arropa mi corazón, pero se impone mi firme voluntad de hacer las cosas diferentes en el presente, para tener un futuro más prometedor para mi país y nuestra gente.

Después de una profunda reflexión y recibir como martillo los golpes en mi conciencia, después de cuestionarme sobre lo correcto en mi haber político, hoy tomo la firme decisión de ir por nuevos horizontes políticos que muy pronto deberán juntarse en un solo proyecto con el Partido de la Liberación Dominicana en procura de seguir contribuyendo con el progreso, el bienestar y el retorno al poder.

Les pido a mis amigas y amigos, compañeras y compañeros a que reflexionen la vía, y aquellos que se preguntan por las migraciones es… porque no entienden el efecto nocivo del clima en las aves.

He tomado esta firme decisión con la ilusión de retornar a las doctrinas enseñadas por el profesor Juan Bosch y continuar su legado de conducta ética. En mi nuevo horizonte he recibido cariño, un trato afable, un deseo de cooperación y de trabajar juntos.

Quiero que me vean como un puente, como el compañero que siempre he sido, fiel, leal y aguerrido. Donde quiera que yo este compañeras y compañeros cuenten conmigo. En la vida y en la política los puentes no se dinamitan.

En el PLD dejo extraordinarias compañeras y compañeros que sé, que al igual que yo, quieren lo mejor para nuestro pueblo y nuestra gente, muchos de ellos sienten lo mismo que siento.

A esas compañeras y compañeros de buena voluntad que hoy dejo, quiero decirles que con ellos mantendré mi amistad por siempre.

Con afectos y alta estima, se despide, con un hasta luego.

