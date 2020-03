Leon Rose, nuevo presidente de los New York Knicks; Podría traer de vuelta a Carmelo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- James Dolan, propietario de los New York Knicks, ha oficializado la contratación de Leon Rose como nuevo presidente de la franquicia, sustituyendo en el cargo a Steve Mills, quien fuera cesado en pleno mercado invernal.

“Nos complace darle la bienvenida a los New York Knicks como su nuevo presidente, y creemos que es el perfecto líder para construir una organización ganadora para nuestros fans”, señaló James Dolan. “Leon es uno de los agentes deportivos más respetados del baloncesto profesional, con décadas de trabajo satisfactorio con jugadores y equipos de la NBA en todas las facetas de este deporte. Nos mostramos confiados en que hará lo correcto para que nuestro equipo tenga un periodo exitoso”, agregó.

En su nuevo cargo como presidente de los Knicks supervisará las operaciones baloncestísticas del equipo así como la nueva organización de sus oficinas con la duda de si continuará o no Scott Perry como general manager, y del entrenador interino Mike Miller, ya sea como jefe de banquillo o nuevamente como asistente técnico.

“Nueva York es el epicentro del baloncesto y el Madison Square Garden siempre será un lugar muy especial para mí. Ser parte de los Knicks y de esta franquicia es un bonito reto para mí, y aprecio la oportunidad que me han dado. Daré lo mejor de mí mismo para que los seguidores, la ciudad y los propietarios se sientan orgullosos. Quiero darle las gracias a James Dolan por esta oportunidad”, explicó Rose.

Por delante tiene un arduo trabajo, ya que los New York Knicks se encuentran en un desierto y apenas generan el suficiente atractivo para los mejores agentes libres del mercado. Además, en más de dos décadas no han disfrutado de una estabilidad deportiva y desde 2013 no pisan los playoffs. Está por ver si continuará con la reconstrucción que planearon Mills y Perry, o si decide moverse en el próximo mercado con la gran cantidad de rondas del Draft que atesoran.

Podría traer de vuelta a Carmelo

Con la llegada de Rose como nuevo presidente de los Knicks se podría plantear la vuelta de Carmelo Anthony a la franquicia tras su periplo en Portland Trail Blazers donde está dejando buenas sensaciones.

Según fuentes del diario NY Post, Rose podría organizar una reunión junto a Carmelo este próximo verano de cara a negociar su fichaje por los Knicks donde ya estuvo durante siete temporadas, y que abandonó en el mercado de 2017 en la operación por Enes Kanter y Doug McDermott que le envió a los Oklahoma City Thunder.

Anthony volvió a la actividad de la mano de Portland Trail Blazers con la temporada ya iniciada. A los mandos de Terry Stotts y como alero titular está promediando 15,4 puntos, 6,5 rebotes y 1,5 asistencias en 32,8 minutos de juego.

