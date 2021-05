Lele Pons celebra que la música le “trajo el amor” con su sencillo “Al lau”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante venezolana-estadounidense Lele Pons presenta “Al lau”, un tema sentimental con la que afianza su carrera, pues una de las muchas dichas que le ha traído esta industria es “el amor” y la madurez.

“La música me trajo el amor, eso es una cosa, pero algo que me dio la música, que no me dieron las redes sociales, fue la paciencia y entrar en el mundo tradicional”, asegura este jueves en entrevista con Efe la cantante e “influencer” de 24 años, con más de 40 millones de seguidores en Instagram.

Conservando el sonido urbano pero tomando sus sonidos favoritos del pop, Lele muestra una nueva faceta de su carrera como cantante con “Al lau”, una canción que habla de lo bello de las relaciones amorosas imperfectas.

“Es una canción que define lo que está pasando ahora en mi vida, se trata de querer tener siempre cerca a alguien, aunque pelees con él, porque también es bonito cuando peleas, de una manera rara hace más fuertes las relaciones”, menciona la cantante, quien se confesó enamorada a finales del 2020 del cantante puertorriqueño Guaynaa.

Aunque la letra de la canción define su situación sentimental actual, el video cuenta una historia vieja que Lele vivió en el pasado y que recuerda con mucho cariño.

“Se trata de dos personas que son muy diferentes y que no se conocen pero en una fiesta se ven, se enamoran y cuando regresan a su casa cada quien tiene a su pareja. Es la historia de cómo conocí a alguien muy especial en mi vida, que no estábamos juntos, pero nos enamoramos”, asegura.

MÁS MADURA

Acostumbrada a lo inmediato y a trabajar sin parar día y noche, Pons comienza a disfrutar de la vida de forma más centrada y tranquila.

Ha encontrado en la música un espacio donde crecer personal y profesionalmente y eso la ha llevado de Los Ángeles a Miami, en Estados Unidos, donde actualmente reside.

“Soy más madura con la música, es algo más tranquilo que hacer videos, me mudé a Miami para seguir haciendo música y ahora estoy más cerca de mi tío”, dice la sobrina del ídolo latino Chayanne, con quien no ha logrado concretar una colaboración, muy esperada por los fanáticos.

Con tres años de carrera como cantante, Lele se siente más cómoda que nunca en este ámbito y tiene ganas de experimentar con “diferentes tipos de géneros”.

Eso se podrá ver en su próxima colaboración, que aunque no pudo decir mucho, adelantó que será en inglés, “con alguien muy grande y algo muy distinto” a lo que ha hecho hasta ahora.

LA CIMA DEL ÉXITO

Después del éxito que tuvo con “Se te nota” al lado de Guaynaa, con la que han acumulado de 300 millones de visualizaciones en Youtube, la cantante asegura que ya están trabajando en una nueva colaboración juntos.

“Nosotros habíamos hablado, nos separamos un poquito y cuando vinimos (a Miami) a grabar el video y hacer promoción nos enamoramos completamente, ahora vamos a hacer una colaboración para él”, adelanta.

Con el amor de su lado, más de 40 millones de seguidores en Instagram, un disco en puerta, un “podcast” en plataformas digitales y una serie muy personal en Youtube, Lele se siente plena y feliz en el lugar en el que está parada ahora mismo.

“Antes trabajaba mucho más, ahora trabajo más responsablemente, más controlado y mejor, y estoy muy feliz, no estoy preocupada por todos lados como antes, estoy muy contenta y no puedo quejarme”, confiesa.

UNA EJEMPLO PARA MUCHOS JÓVENES

Recientemente la “influencer” viajó a México para conocer a jóvenes creadores de TikTok que la seguían desde sus inicios. Aunque haber sido el “ídolo infantil” de muchos de ellos la hace sentir “vieja”, Lele se siente satisfecha de compartir tiempo con ellos y aconsejarlos.

“Fue muy bonito, yo he hecho esto ya desde hace ocho años, cuando los conocí ellos me preguntaron muchas cosas, les di consejos, me hice amiga de ellos, me da gusto que vengan nuevas generaciones”, asevera.

Con todas las posibilidades por delante, Lele solo espera algún día tener la oportunidad de hacer una película y ser madre, mientras tanto sigue trabajando en el disco que espera lanzar pronto.