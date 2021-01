LeBron James: “Talen Horton-Tucker es una esponja”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Angeles Lakers han demostrado ser un equipo con muy buen ojo en los últimos años, y han rescatado a jugadores más que útiles para la NBA, bien sea mediante rondas bajas del draft o desde la G-League. Un claro ejemplo puede ser Alex Caruso, un tipo que, a base de esfuerzo y entender su rol, se convirtió en un pilar fundamental para el anillo de los de oro y púrpura. Este año los focos apuntan a otro nuevo jugador que promete por su juventud y descaro. Este es Talen Horton-Tucker. A sus 20 años, midiendo 1,93 y con un físico espectacular, ya se ha hecho un hueco en la rotación de Frank Vogel y su rendimiento en ambos lados de la cancha obliga a ser optimistas.

Nacido en Chicago, es un jugador particular. Capaz de ser generador, ejecutor o leer los espacios y esperar a su oportunidad con menos protagonismo. Por su parte, en defensa es un dolor de cabeza para sus marcas y sus ganas por triunfar en la NBA le dan la energía suficiente para destacar en este apartado. Sus recientes actuaciones han llamado la atención de sus compañeros, especialmente la de LeBron James, el jugador más influyente dentro de este mundo. “Lo hace en ambos lados de la cancha. Y luego simplemente escucha. Es una esponja. Lo que sea que le digas, lo aplicará. Primero lo aceptará y luego lo aplicará de inmediato. No hay muchos jóvenes que puedan tomar algo sobre la marcha y luego hacer que suceda en la siguiente jugada”, agregó sorprendido The Chosen One.

Y es que el ex de los Cavaliers y los Heat quedó asombrado por su actuación ante los Rockets: 17 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 4 robos para Horton-Tucker, quien no deja de mejorar y siempre se muestra ambicioso, otro aspecto que LeBron destacó en el post-partido: “Esta noche vimos su talento, obviamente, para anotar siete de ocho en tiros de campo, pero también en rebotes, sus asistencias, su forma de jugar y luego añade los cuatro robos. Es decir, este fue un gran partido para él. Para un niño que todavía está creciendo y que ya está superando lo habitual a su edad”.

Por otro lado, el protagonista de la noche también quiso hablar y demostrar de nuevo esas ganas por aprender y mejorar: “Siempre digo que quiero aprender, así que siento que ser una esponja es lo más importante que tienes que hacer cuando estás aprendiendo, especialmente con jugadores del calibre de los que tenemos”. Cuando tienes al lado a dos estrellas de la talla de Anthony Davis y de LeBron James formarte como jugador es más fácil. Pero pocos jóvenes aprecian el buen entorno y se nutren de él, aunque en este caso sí que parece ser así. De hecho, el propio círculo de KingJames ha visto tanto futuro en este jugador que llegó por recomendación a la agencia de Klutch Sports.