LeBron James a los Heat: “Sabemos qué hicimos mal y cómo mejorarlo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Ángeles Lakers no pudieron extender la versión de los dos primeros partidos y claudicaron ante los Heat en el juego 3 de las Finales de la NBA. Hubo varios factores que incidieron en este resultado. Primero, la exhibición de Jimmy Butler. En segundo lugar, los problemas de faltas de Anthony Davis, los cuales condicionaron todo el sistema angelino. Y, en tercer lugar, el mal día en el ámbito defensivo, resultado indirecto de los dos primeros puntos. Lo dijo LeBron James tras el encuentro: “Sabemos que lo podemos hacer mucho mejor.”

La falta de ritmo imposibilitó la habitual fluidez ofensiva y en defensa no se halló respuesta a las constantes embestidas de Butler. Muchas de ellas tras bloqueos y los consiguientes cambios de asignación que favorecían al alero de los Heat. Porque no es lo mismo encarar el aro teniendo enfrente a LeBron que a Kentavious Caldwell-Pope, Kyle Kuzma o Alex Caruso. Curiosamente, el propio James no incidió en estas marcas y permitió que fuera otro compañero el que se hiciera cargo de la tarea aún cuando Butler se hallaba en pleno éxtasis anotador. El resultado ya lo conocemos todos.

Ahora, LeBron ha hecho borrón y cuenta nueva y asegura que los Lakers no volverán a cometer dichos errores en el juego 4. “Tuvimos algunas averías defensivas durante el transcurso del duelo que no estamos acostumbrados a tener. Todo eso se corregirá en el cuarto partido”.

El de Akron insistió en la importancia de aprender de las derrotas y aseguró que la plantilla de los Lakers sabe cómo sobreponerse a este tipo de tropiezos y corregir los errores de forma inmediata.

“Somos capaces de asumir una derrota y entender por qué perdimos”, continuó el cuatro veces MVP de la temporada. “Entender las cosas que deberíamos haber hecho mejor y las cosas que podemos hacer para ser mejores el próximo partido. Sabemos qué hicimos mal y cómo mejorarlo. Estamos en este momento una vez más. Tenemos la oportunidad de ser mejores.”

LeBron finalizó el tercer partido con unos estadísticas de 25 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, pero sus números se vieron empañados por sus ocho pérdidas de balón y la derrota final. El gran héroe de la jornada fue Jimmy Butler, quien firmó el tercer triple-doble de 40 puntos en la historia de las Finales de la NBA. Preguntado sobre si buscará responder con una actuación igual de determinante, James afirmó que no piensa en sus guarismos individuales si no en los colectivos.

“Nunca he predeterminado mi plan de juego en toda mi carrera. Nunca he ido a un partido pensando: ‘Está bien, necesito anotar 40 puntos esta noche, necesito dominar en la faceta anotadora, necesito hacer algo grande tiros’”, afirmó James. “Nunca he predeterminado mi juego. A lo largo de toda mi vida, nunca lo he hecho. Creo que cada vez que he pensado, ‘Está bien, voy a intentar salir y hacer esto’, no ha sucedido de esa manera”.