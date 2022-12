Las mayúsculas, su uso apropiado (y II)

Las ilustraciones prácticas se vislumbran como la suprema apuesta para la enseñanza. Sustentado en las tres obras que son citas bibliográficas y otras 10 referencias bibliográficas, que especifican las categorías gramaticales, vamos a referir 50 nombres de personas, animales y plantas, objetos, instituciones, obras literarias y artísticas, acontecimientos históricos, lugares y otras entidades materiales o abstractas, que se escriben en mayúsculas:

1.- En la letra inicial de un texto, como el principio de un párrafo.

2.- Los nombres propios: Zulema, Manuel, Amadeo, Basiliano y Carmelita.

3.- Cuando un nombre de pila incluye preposiciones y artículos, pero no estos dos últimos: Josefina de los Ángeles, Juan de Dios, María del Carmen, José Antonio y María Luisa.

4.- Va en mayúscula la primera letra de los apellidos: Álvarez, Cabral, García, Mejía y Fernández. Y si no llevan nombres y sí preposiciones, estas se estampan en mayúsculas: De Avalos, De la Calle, De la Rosa, De la Hoz y De la Vega.

5.- Los patronímicos compuestos: Joseángel, Angelmaría, Juampablo, Maríalejandra y Juanfernando.

6.- Barrios y urbanizaciones: sector Los Alcarrizos, barrio de Lavapiés, urbanización El Rosal, los Minas y callejón de los Negros.

7.- Los apodos o sobrenombres: la Brecha, el Bronco, el Sabio, el Fuerte y la Migraña.

8.- Las divinidades: Dios, Jesucristo, Jehová, la Virgen María y Mahoma.

9.- Las palabras que siguen a un punto gramatical. El viento remueve la palma de coco.

10.- Después de dos puntos, cuando prosigue una cita. “El especialista sólo dijo una última cosa: tocaré este botón a ver qué pasa”. En cambio, se marcan en minúsculas en unidades lingüísticas subordinadas, como la frase precedente: “…tocaré este botón:”. También, si se trata de titulares periodísticos o invocaciones no literales ni entrecomilladas. Abinader: El Gobierno y la Policía enfrentarán la delincuencia en cualquier terreno.

11.- Igualmente, luego del encabezamiento de una carta. Estimada Miriam: He recibido tu carta del día de ayer…

12.- Las siglas y acrónimos: UASD, ONU, OEA, RAE y FIFA, si tienen cuatro o menos letras, lo mismo que si son nombres comunes: UCI, OVNI, SIDA, ADN Y AM. Si cuentan con más de esta cantidad de letras, se empotran en minúsculas: Idecoop, Inespre, Unicef, Unesco y Acnur.

13.- Los números romanos: I, V, X, L y C.

14.- Los signos de interrogación y exclamación, si no continúan en dos puntos o punto y coma. Ejemplo: ¡Estupendo! Un gesto que inspira respeto. O, ¡Respeto! Eso inspira ese acto estupendo.

15.- Obras literarias o creativas: Cien años de soledad (libro), Alicia en el país de las maravillas (libro), Lo que el viento se llevó (película), Aunque me cueste la vida (canción) y Mi calle triste (canción). Los títulos de libros se colocan en cursivas, no con comillas ni en mayúsculas.

16.- Nombres de organizaciones: Iglesia Católica, Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Academia Dominicana de la Historia y Acción por la Educación (Educa).

17.- Períodos históricos: Época Colombina, Era Colonial, Primera Independencia, Ocupación Haitiana y Primera República.

18.- Festividades: Día de Duarte, Semana Santa, Día de Carnaval, Día de Navidad y Día de Año Nuevo.

19.- Lemas de marca-ciudad: La Ciudad Primada de América (Santo Domingo), la Perla del Sur (Barahona), la Sultana del Este (San Pedro de Macorís), la Isla del Encanto (Puerto Rico) y el Viejo Continente (Europa).

20.- Eventos singulares: Los Juegos Olímpicos de Verano, la Marcha Nacional por la Paz y la no Violencia, V Congreso Dominicano de Trabajo Social, el Carnaval Dominicano y Jornada Inteligencia Emocional y Prevención de la violencia.

21.- Poderes del Estado y órganos extrapoderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial; Tribunal Constitucional, Cámara de Cuentas y Junta Central Electoral.

22.- Sistemas de gobierno: Democracia, Socialismo, Monarquía, Dictadura e Imperio.

23.- Superestructura: el Estado (cuerpo político), la Iglesia (templo religioso), el Gobierno (mandato), la Justicia (leyes) y la Educación (conocimientos y moral).

24.- Leyes y tratados internacionales: Código Penal, Pacto por la Democracia, Tratado de Libre Comercio, Consejo Económico y Social, y Coalición Dominicana para una Internet Asequible (A4AI-RD).

25.- Nombres con topónimos: Ciudad de Santiago, sierra Maestra, bahía de Samaná, pico Duarte y valle de La Vega.

26.- Disciplinas científicas cuando son asignaturas: Contabilidad, Filosofía, Matemática, Derecho y Comunicación Social.

27.- Países y zonas geográficas: Suroeste, área metropolitana, Venezuela, Centroamérica y La Patagonia.

28.- Ferias y festivales: Festival de Flores, Feria del Libro de Santo Domingo, Primer Concurso Dominicano de Cine, Festival Internacional de Danza Contemporánea (Edanco) y Premio Iberoamericano a la Calidad.

29.- Instituciones, departamentos o divisiones administrativas: Ministerio de Agricultura, Instituto Duartiano, Academia Dominicana de la Lengua, Departamento de Comunicación y División de Proyectos.

30.- Sustantivos y adjetivos que componen el nombre de documentos oficiales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley Orgánica del Ministerio de Defensa, Ley Electoral, Gran Sentencia del Tribunal Constitucional y Código de Ética del Servidor Público.

31.- Hechos históricos: el Descubrimiento de América, la Revolución francesa, la Revolución Industrial, la Revolución Cultural china y la Caída del Muro de Berlín.

32.- Asignaturas: Metodología de la Investigación Social, Física de la Arquitectura, Administración y Dirección de Empresas, Estudios sobre el Desarrollo de las Matemáticas e Introducción al comentario de textos narrativos y poéticos del Siglo XVI.

33.- Programas, planes y proyectos: Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, Plan de Fomento de la Lecto-escritura, Proyecto del Genoma Humano, Proyecto Cambio de Mentalidad y Programa Máquina de Escribir Solidaria.

34.- Ponencias y discursos: La lucha contra el cambio climático; Abuso sexual e incesto: una experiencia de trabajo grupal; Inclusión de la población con discapacidad: acciones afirmativas y políticas para promover la equidad; Panorama de los archivos del Estado, y Logros, retos y posibilidades de conservación y preservación de los monumentos coloniales.

35.- Divisiones territoriales y militares: el municipio de Enriquillo, la provincia de Santiago, el condado de Manhattan, Nueva York; la Primera Brigada de Infantería del Ejército y el Escuadrón de Seguridad Ciudadana de la Fuerza Aérea.

36.- Objetos singularizados: el Big Ben (el reloj de la torre más famoso de Londres), la espada Tizona (una chapa atribuida al Cid Campeador), el Titanic (el trasatlántico hundido), el superordenador Finis Terrae (infraestructura técnica y científica singular), y la bomba Litte Boy (la atómica de Nagasaki e Hiroshima que cambió el globo terráqueo).

37.- Vocativos abstractos personificados: La Esperanza, el Bien. el Mal, el Cielo y el Infierno.

38.- Identificación de pueblos: Azua, Barahona, La Romana, Caracas y Bogotá.

39.- Nombres de calles y espacios públicos, pero no los nombres comunes que los acompañan: la avenida 27 de Febrero, la plaza Colón, el puente Mella, la avenida Independencia y el paseo de los Periodistas.

40.- Libros sagrados: el Zend Avesta, las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, el Corán y el Cantar de los Cantares.

41.- Premios y condecoraciones: Premio El Soberano, Premio Nacional de Literatura, la Condecoración de la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella; Premio Nobel de Medicina y Premios Oscar.

42.- Los lemas: Dios, patria y libertad.

43.- Los designativos de edificios y recintos: Palacio de Gobierno, Catedral Primada de América, Altar de la Patria, Panteón Nacional y el Arco del Triunfo.

44.- Marcas comerciales: Toyota, Amazon, Facebook, Samsung y Disney.

45.- Personajes de ficción: Los gemelos Weasley, de Harry Potter (los pelirrojos y traviesos con poderes mágicos), Caperucita Roja (cuento de hadas de la literatura infantil), El Hombre Molécula (el poderoso supervillano y anti-héroe), Mafalda y la mejor actitud ante el futuro (el comic protagonizado por una niña preocupada por la paz mundial), y El Gato con Botas (cuento infantil popular).

46.- Animales con nombres pluriverbales propios: Tigre de Bengala y gato de Angora, pero en minúsculas los adjetivos o sustantivos: chihuahua, pastor alemán y dálmata. También se insertan en mayúsculas los nombres de animales popularizados en personas: El Caballo, El León, El Cocodrilo, El Toro Díaz y La Pulga Messi.

47.- Congregaciones religiosas: Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, Orden de los Predicadores Santo Domingo (Dominicos), la Compañía de Jesús (Jesuitas), Orden San Francisco de Asís (Franciscana) y Pía Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos de Don Bosco).

48.- Nombres deportivos: Tigres del Licey, Leones del Escogido, Las Reinas del Caribe (voleibol), Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto y Gran Arena del Cibao.

49.- Nombres de planetas, estrellas o astros: la Tierra, el Sol y la Luna. Si se escribe fuera del contexto astronómico, van en minúsculas: Timoteo no encontrará una zona de la tierra donde meter la cabeza; en el atardecer, desde mi balcón contemplé la puesta del sol, y los destellos de la luna han dado un brillo particular a los ojos de Emma.

50.- La acentuación: “El empleo de la mayúscula no exime de poner la tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación: ÁFRICA, África. Únicamente las siglas, que se escriben enteramente en mayúsculas, no llevan nunca tilde: CIA (del ingl. Central Intelligence Agency), y no CÍA” (3).

La abundancia de tantas letras mayúsculas tiene, por lo menos, tres causas:

1.- La divinización de personalidades.

2.- La deficiencia arrastrada de la educación básica.

3.- Una copia inconsciente del idioma inglés. Su uso no se contrapone con las reglas de ese idioma. En vista de que somos bombardeados con títulos de libros, películas, series televisivas, casi de manera inconsciente hemos asumido esa norma para el español, sin pensar si es aceptada en nuestro idioma.

El autor: presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (ASODOPREP) y miembro del consejo directivo de la Sociedad Dominicana de Bibliófilos (SDB). Ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (ADECOMRD).

Por Oscar López Reyes

