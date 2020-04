Las donaciones son bienvenidas, pero las explicaciones son obligatorias

Luego de conversar por más de una hora con mi amigo y hermano fraternal BC, justo es reconocer que, en este artículo,mi papel fue como especie de redactor.

La República Dominicana, al igual que la mayor parte de todo el mundo se encuentra bajo el asedio de la pandemia producida por el COVID-19, el cual es causado por el tipo de coronavirus denominado Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-CoV-2), la cual ha diezmado las economías de todo el mundo, ha afectado considerablemente nuestra conducta social y psicológica, así como los calendarios electorales de varias decenas de países.

En medio de toda esta lamentable crisis de salubridad que repercute en lo multisectorial, se produce mucha escasez de los principales productos que son necesarios para cohabitar en el díaa día, y poder no solo enfrentar la enfermedad o atender a los enfermos desde el punto de vista médico u hospitalario, sino que también desde la perspectiva de los ciudadanos que a pesar del estado de cuarentena establecido, tienen frecuentemente la necesidad de trasladarse desde sus hogares hacia lugares de trabajo, supermercados, farmacias u otros destinos necesarios. Nos referimos a productos como mascarillas, alcohol isopropílico, trajes de bioseguridad, guantes, gel alcoholado, entre otros.

Estamos seguros que a todos nos causa un gran pesar ver que en los hospitales hacen falta esos insumos de primera necesidad para ellos, y que aparentemente en el territorio nacional se ha hecho difícil conseguirlos. Al mismo tiempo nos causa extrañeza el silencio del gobierno en torno a qué se pretende hacer para sortear esta situación de escasez, mientras el candidato presidencial del partido político en el gobierno se pasea cual pasarela anunciando donaciones de miles de esos artículos.

Toquemos fanfarria para acompañar los comentarios de quienes ahora dirán que criticar eso es politizar la crisis actual, que somos “palo si boga y palo si no boga”, o por qué no, también dirían que malos son los que no están haciendo lo mismo.

Me permito aclarar que no me parece negativo que cualquier persona esté realizando las donaciones que entienda de lugar, de hecho, Dios quiera que todo el que pueda aportar algo lo haga. Nos alegramos mucho cuando se dijo que un grupo de dominicanos fueron traídos desde Cuba, donde se encontraban (pese a que ha habido dudas al respecto), pero merecemos saber por qué no fue el gobierno dominicano que los trajo de vuelta a su país.

De seguro que el personal médico que trabaja en los hospitales están ansiosos, esperando las demás donaciones anunciadas por el mencionado candidato político del oficialismo, porque las necesitan, de eso no hay dudas; pero también deben estarse preguntando: ¿por qué esos insumos no nos lo proporciona el gobierno para el cual trabajamos? ¿Acaso no nos merecemos trabajar con dignidad y con la protección necesaria? ¿Tiene el gobierno otras prioridades en estos momentos de crisis de salud? ¿Tenemos que depender de los políticos en campaña? y muchas otras interrogantes más.

Consideramos de lugar que el gobierno dominicano explique las razones por las cuales alguien tiene que donarle artículos de primera necesidad a instituciones públicas. Si es que no hay recursos financieros, que lo digan. Si no contamos con aeronaves para ir a buscar esos insumos a otros países, que lo digan. Si no saben qué es lo que hace falta en los hospitales, que lo digan.

No solamente es necesario que el pueblo dominicano reciba esas explicaciones, sino que es el deber del gobierno dar a conocer su condición de capacidad respecto a este tema, de manera que las bondadosas donaciones que están apareciendo, puedan priorizarse y no se dupliquen esfuerzos por un lado, descuidando el otro lado.

Algo que es importante destacar, y que de seguro a los donantes, al gobierno y a todo el pueblo dominicano les corresponde saber, es que si los recursos utilizados para hacer sus “donaciones”provienen del presupuesto nacional, estas nunca fuerondonaciones, sino que son devolución en especie de recursos que el estado dominicano les había entregado. En ese mismo orden, si los recursos pertenecen a una institución pública, y luego pasan a ser propiedad de otra institución pública, como ejemplo el caso de la Dirección General de Aduanas “donar” 80 tanques de 55 galones de alcohol al Ministerio de Salud Pública, en realidad de lo que se trata es de una transferencia de recursos (en este caso en especie) de una institución pública a otra.

Visto lo anterior, recordamos que el propósito de estos comentarios es que el pueblo dominicano reciba las informaciones que por derecho les corresponde conocer, que el gobierno dominicano cumpla con su deber de proporcionar esas informaciones, y que si todos estamos claros de nuestra situación actual, tengamos conciencia de en cuál pie estamos parados.

Finalmente, deseamos muchas bendiciones a todos los que de corazón han hecho algún aporte a instituciones, a sus vecinos o cualquiera que los necesite, nosotros creemos en eso, pero para que no haya cuestionamientos de que sus obras son meramente politiqueras, les recomendamos hacer sus aportes sin tanta publicidad, y sin las fanfarrias bocineras que luego suenan para criticar a quienes no están convencidos de sus buenas intenciones.

Mateo 6:3-4

“3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.”

