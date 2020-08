La República Dominicana en estado de alerta por la tormenta Laura

View this post on Instagram

La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informa que de acuerdo al boletín meteorológico de las 10:00 a.m. el cual establece que el centro de la tormenta tropical LAURA se ubicó en la latitud 17.8 norte y longitud 66.5 oeste, a unos 90 km al sur/suroeste de San Juan, Puerto Rico y a unos 215 km al sureste de Cabo Engaño. Se mueve hacia el oeste a unos 33 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. Presión mínima central de 1006 milibares. En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre Gestión de Riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Modifica y Amplia los niveles de alerta por condiciones de tormenta tropical, amplia desde Cabo Engaño hasta Punta Palenque y se mantiene desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo en Montecristi, Por lo que a partir de ahora regirán los siguientes niveles de alerta: ALERTA ROJA La Altagracia Samaná San Pedro de Macoris Hato Mayor El Seibo San José de Ocoa Prov. Santo Domingo Puerto Plata Montecristi Espaillat María Trinidad Sánchez San Cristóbal La Romana El Distrito Nacional ALERTA AMARILLA Monseñor nouel La vega Sanchez Ramírez Peravia Azua Monte plata Duarte Santiago San juan Barahona ALERTA VERDE Hermanas Mirabal Independencia Santiago Rodríguez Elías piña Dajabon Bahoruco Pedernales Valverde