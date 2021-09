La escritora cubana Wendy Guerra se suma a CNN en Español como colaboradora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- La reconocida escritora y poeta cubana Wendy Guerra se sumará como comentarista y analista a las filas del canal CNN en español, donde además entrevistará, “con un giro muy personal, a los grandes nombres del mundo del arte y la cultura”, informó este martes la cadena.

La cubana, que también creará “contenido alternativo para las plataformas digitales y línea”, se unirá a una terna de colaboradores compuesta por María Cardona, Roberto Izurieta, Rocío Vélez, Octavio Pescador, Al Cardenas, Jorge Dávila Miguel, Carlos Alberto Montaner, Jorge Castañeda, Mari Rodríguez-Ichaso y Frida Ghitis.

La autora de “Todos se van” (2006), su debut en la novela y que le mereció el premio Bruguera, agradeció en un comunicado de la cadena que en la “plenitud” de su carrera literaria pueda fusionar su trabajo como autora con los medios audiovisuales, “para visibilizar voces y universos alternativos que necesitan ser escuchados”.

“Aprender con los grandes maestros de esta cadena, aportando a la audiencia mi acervo y estilo personal de forma creativa y enriquecedora, ser coherente con mi biografía, sin olvidar de dónde vengo y a quiénes me debo, es sin dudas, mi mayor reto en lo adelante”, señaló.

Una de las autoras más destacadas de América Latina, Guerra ha publicado 7 novelas y 3 poemarios, algunos de ellos traducidos en 23 idiomas y en 2016 fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y Letras de Francia.

Su primera novela se basó en sus diarios de infancia y adolescencia en Cuba y en 2014 fue adaptada al cine por el colombiano Sergio Cabrera.

Sus artículos han aparecido en revistas y periódicos de todo el mundo como El País, The New York Times, The Miami Herald, El Mundo y La Vanguardia, entre otros medios.

“Sus observaciones de la realidad de la sociedad actual, gran experiencia como una de las autoras más codiciadas de estos tiempos y su experiencia de vida única seguramente ayudarán a que su voz sea un gran aporte para CNN en Español”, señaló Cynthia Hudson, vicepresidenta senior y directora general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN Estados Unidos

La autora de “Nunca fui primera dama” (2008) relatará al periodista argentino Marcelo Longobardi detalles de su infancia, su vida familiar y de su trayectoria literaria hasta llegar a convertirse “en una de las escritoras latinoamericanas más reconocidas en el mundo”, como señala la cadena.

El programa “En diálogo con Longobardi” de CNN en Español se emitirá el domingo a las 9 de la noche, hora del este estadounidense (01.00 GMT del lunes).

