La desconsideración del PRM hacia David Collado

Troyano David fue el hashtag (#TroyanoDavid) que usaron dirigentes y militantes del principal partido de oposición en contra de uno de los políticos con más futuro en el inmediato político.

La razón, según ellos, es que el joven emprendedor no se ha pronunciado en favor del candidato a la Presidencia del PRM, Luis Abinader. Ese argumento no resulta válido en razón de que David ganó la Alcaldía que durante 14 años no fue del PRM (PRD) y la entregó ganada al mismo PRM, me refiero a la del Distrito Nacional.

En términos políticos son más de 3 mil empleados y miles de millones de pesos al año. A David se le acusó de pedir la mitad del gobierno para aceptar la Vicepresidencia con Luis.

Eso es falso pues la realidad fue otra. Cuando Luis Abinader se encontraba rondando el 55% entre diciembre, enero y febrero, pensó que no necesitaba un o una vice que le hiciera sombra, declinó a David y eligió a Raquel Peña, que puede ser la mejor profesional del mundo, pero políticamente es una desconocida.

Todas las mediciones demuestran que ante los ojos ciudadanos David Collado es uno de los políticos mejores valorados. El PRM quiere que éste se inmole a cambio de nada; al mismo tiempo David Collado sabe que su vida política puede estar en el 2024 y no en el 2028 si ganase Luis Abinader la presidencia.

Si lo que escribo o digo no es suficientemente convincente, solo hay que preguntarse:

¿Por qué David Collado solo hizo campaña por Carolina Mejía y jamás ha vuelto a citar el PRM y a Luis Abinader en sus discursos?

¿Por qué no ha hecho campaña por Luis?

¿Por qué Luis Abinader no le ha ofrecido a Collado ser parte de su gobierno, en caso de que gane?

¿Por qué Luis Abinader permite ataques contra David Collado, de forma desconsiderada?

Por Daygorod Fabián Sánchez

El autor es educador, reside en Villa Vásquez

