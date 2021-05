La cotidianidad de los dominicanos entre sus lugares de trabajo, el transporte público, las estaciones de combustibles y los supermercados

Benditos aquellos compatriotas que pudieron mantener sus empleos con la que cayó en el 2020, un año en el que la locomotora que hace caminar las economías del mundo se detuvo. Hay que sacarles su plato a parte a los empresarios que pudieron mantener su plantilla de trabajadores. Los empleadores que tuvieron que despedir personal y que cuando subieron su facturación emplearon nuevamente a los desvinculados; son verdaderos titanes, porque tener una empresa rentable, que paga los impuestos que le corresponde y que obra de manera correcta, verdaderamente hace una labor titánica, en un país que es difícil emprender y más difícil aún tener un empleo, y tener un empleo digno es casi un milagro de Dios.

De modo que , llegar a fin de mes en la Republica Dominicana es un acto milagroso y basta con escudriñar las estadísticas del Banco Central .Por ejemplo : El BCRD en su informe de enero 2021 estimó la canasta básica familiar en RD$ 37,293.53 , ahora mismo son unos cuantos miles más ; mientras eso pasa, el salario mínimo promedio en el sector privado es de RD$13,482.33 ; en el sector público, la situación de los asalariados es aún más calamitosa con un pírrico sueldo de RD$10,000.00 …

Entonces … ¿Cómo sobrevive una familia dominicana en esta situación? Pero me voy más lejos… ¿Qué está ocurriendo en las familias en las que todos están desempleados y el colmado ya no les fía? Sumemos que los que cogen “carros públicos” además del riesgo de ser atracados , deben pagar un 70% más de pasaje que hace un año ; los que tienen la dicha de tener un carro , aunque ya no sé si es dicha o lamento ,porque entre los tapones y el precio de los combustibles el cual es el tercero más costoso de todos los países de América Latina (hola Ito) ; sólo nos superan Uruguay y Chile , pero el sueldo mínimo en Uruguay son 423 dólares americanos y en Chile son 450 dólares americanos aproximadamente( por cierto a los policías les “dieron cotorra” con los 500 dólares de sueldo mínimo) .

Y cuando el hambre ataca, los que todavía podemos ir al supermercado cada semana nos sorprendemos con el incremento de los precios. Según un estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) basado en las estadísticas de los diferentes bancos centrales de los países latinoamericanos , somos el tercer país donde más se han incrementado los precios hasta marzo 2021 un 8.3%, igualados con Uruguay que tiene una renta per cápita mucho mayor que la nuestra , y superados sólo por Argentina que es un desastre económico desde 1998 cuando fue presidente el ya fallecido Carlos Menem y desde ahí Argentina no ha podido levantar cabeza ,y la joya de la corona es la Venezuela chavista, el mayor fiasco de toda la historia latinoamericana.

Quiero ser optimista, quiero enviar un mensaje de esperanza, pero me están dando pocos motivos para hacerlo…

Por: Pedro René Almonte Mejía