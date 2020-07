La compañera de boleta de Leonel, Sergia Elena, sufragó en el mismo recinto que Margarita

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO; SANTO DOMINGO.- La dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Sergia Elena de Séliman, compañera de boleta del exmandatario Leonel Fernández, votó este domingo pasadas las diez de la mañana, en el colegio San Judas Tadeo, en el Distrito Nacional, en el mismo recinto electoral donde lo hizo al mediodía la esposa del candidato presidencial y actual vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño.

“Falta muy poco para que termine lo malo y comience #ElCaminoSeguro hacia donde el país necesita. No inventes con tu futuro”, es el lema fijado en la cuenta de Twitter de la aspirante de la Fuerza del Pueblo.



El jueves pasado, Sergia Elena defendió a su acólito de boleta alegando que “no es un machista”, como lo definiera su esposa luego de que éste se negara a responder a unos comentarios de Margarita argumentando que ella no está a su “nivel” en la contienda electoral, ya que aspiran a cargos distintos.

“Si hay alguien que ha dado connotaciones de ser respetuoso y de apoyar las decisiones de las mujeres ha sido Leonel Fernández, si no hubiese sido por eso ella (Margarina Cedeño) no hubiese tenido el apoyo que tuvo durante los ocho años que fue primera dama de la República y no hubiese sido dos veces promovida por él a la vicepresidencia de la República. Ojalá no se quede sin pito y sin flauta”, declaró de Séliman.

La candidata al segundo mando de la República, es una abogada y comunicadora, nacida en la ciudad de Santo Domingo, con una larga carrera política en las filas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Se ha destacado como dirigente de la juventud, miembro del Directorio Central, de la Comisión Ejecutiva, Directora Nacional de Cómputos, secretaria nacional de Organización, miembro del Directorio Presidencial y segunda vicepresidenta de su partido.

Actualmente ocupa importantes posiciones en instituciones internacionales, como diputada ante el Parlamento Centroamericano y vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

Casada con el Lic. Juan Luis Séliman, secretario de Relaciones Internacionales del PRSC. Han procreado tres hijos: Lillian Elena, Carlos Juan y Berthie de Maria Séliman Mejía.

