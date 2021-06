La CAASD tiene que actualizarse

Deseamos llamar poderosamente la atención del director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Subervi, quien está realizando un excelente trabajo, para que no se lleve ni le crea a los datos encontrados a su llegada sobre cobros irresponsables que realizaba el anterior gobierno a través de la empresa AAA Dominicana S.A, los cuales revelan que las “supuestas cuentas por cobrar por el servicio de agua potable ascendían a RD$15,000 millones de pesos.

La CAASD, en la anterior gestión de gobierno de Danilo Medina, y así se lo habíamos comentado, se valía de trucos sucios, para cobrar un servicio pésimo, que real y efectivamente no realizaba.

Esa información que usted obtuvo en la base de datos antigua, merece ser archivada, no solo porque “todavía la CAASD no cuenta con un padrón limpio”, sino porque en realidad primero debe de investigar porque la empresa AAA no entrego la lista en la que se sustentaba para desarrollar los cobros.

En mis artículos anteriores criticamos a la empresa AAA Dominicana S.A., por facturar incorrectamente, usando el padrón de las compañías Eléctricas), para agregarle a la factura del agua algunos clientes sin una consulta y sin una supervisión previa de los servicios si son procedentes o no y la firma de un nuevo contrato.

Esto así, porque el agua que consumimos la gran mayoría de la población dominicana es producida por diferentes factores, las lluvias del cielo, en lugares apartados y complicados, los ríos, camiones que la transportan y nos venden el preciado líquido, y más del 70 por ciento de la población, vuelvo y repito, no tiene contrato ni usa el agua de la CAASD.

La Triple AAA, emplearon buscones y cobradores de guaguas, para localizar nombres de supuestos usuarios y direcciones incorrectas para evitar así la instalación de los contadores los cuales , en algunos casos, ni tienen el servicio o no le llega por encontrarse en una parte alta.

La mayoría de los clientes que aparecen en esa lista de deudores de RD$15,000 millones, fueron registrados fraudulentamente en el sistema, compran agua a los camiones, o reciben las lluvias bendecidas que el Señor, nuestro Dios, les envía del cielo.

La mayoría, un 99 por ciento, de las facturas que expedia la CAASD, en el gobierno de Danilo Medina, eran rotas por los usuarios y lanzadas al zafacón de la basura inmediatamente llegaban.

La CAASD y todas las empresas estatales deben acogerse a nuestras normas jurídicas para prestar un servicio tan importante como el agua, como son sus datos personales, firma y copia de la cedula de identidad.

Las actuales autoridades de la CAASD para realizar una labor llena de transparencia, deberían actualizar sus servicios con la instalación de un medidor, y contarse con los interesados, no incluir los desinteresados que en medio de su pobreza se abastecen del líquido de otra manera.

En esa supuesta deuda la cual asciende a 15,000 millones de pesos, están incluidos los nombres de personas que murieron en el siglo pasado, y de viviendas que ya fueron destruidas en lugares donde no pasa la tubería, que la misma CAASD desconoce, porque están enterradas a 200 metros de profundidad y fueron instalados por pasados gobiernos del siglo pasado.

Autor Jose Guerrero.

Relacionado